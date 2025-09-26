Atlético del Rosario entra en la recta final por el ascenso al Top 14 de la Urba

Visita a Lomas Athletic como líder de la Primera A de la Urba y busca el retorno inmediato a la primera división. Atlético del Rosario es gran candidato.

Atlético del Rosario debe seguir luchando por el ascenso. Ahora visita a Lomas, que lo venció en el Pasaje Gould.

Atlético del Rosario afronta la primera de las últimas cuatro finales para lograr el retorno inmediato a la primera división de la Urba , luego del descenso el año pasado. Visita a Lomas Athletic como líder de la Primera A, aunque acompañado en puntos por Los Matreros y con el tercero Champagnat a solo a 5 unidades.

Los dos primeros obtienen el boleto a lo que será el año próximo el Top 14 y del 3º al 5º jugarán play offs por otro ascenso ante el último del Top 12.

Plaza Jewell siempre fue gran candidato al ascenso desde que arrancó la temporada pero tuvo algunos altibajos. Lo bueno para los rosarinos fue que reaccionaron cada vez que eso pasó y por eso ahora volvieron a alcanzar la cima.

El dato no es menor, porque cuando restan solo cuatro partidos, en la última fecha deberán jugar Los Matreros y Champagnat y restarán puntos entre ellos. Por lo que si Atlético del Rosario cumple su parte, logrará el cometido. Ahora lo inmediato es la visita a Lomas, que si bien ganó en el último partido de visitante de Pucará, está en mitad de tabla y casi sin chances de nada.

Pero, como se dijo, Plaza tuvo bajones y uno de ellos fue en la 10ª fecha ante el mismo Lomas en el Pasaje Gould, que lo derrotó 36 a 24.

>>Leer más: Un triunfo para el operativo retorno de Atlético del Rosario

Los rivales de Atlético del Rosario

Los Matreros vienen de caer con San Cirano y reciben a Pueyrredón, que viene de igualar con Cuurupaytí y quieren pelear por el ascenso. Mientras que Champagnat, que derrotó a San Andrés en la última jornada hace dos semanas, visitará a Universitario de La Plata, que pelea por no descender.

En las siguientes fechas, Plaza recibirá a Deportivo Francesa y en la última a Universitario. En el medio visitará a San Andrés. Todos rivales del 10º puesto para abajo. Mientras que sus principales rivales, antes de medirse entre ellos en la última jornada, jugarán ambos ante Hurling, Champagnat con San Cirano y Los Matreros ante Olivos.

Las chances están para Atlético del Rosario, que ahora debe saber aprovecharlas.