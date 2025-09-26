La Capital | Ovación | rugby championship

Rugby Championship: el mediodía del sábado es de Los Pumas, con la visita al campeón mundial

La selección argentina juega ante Sudáfrica en Durban, por la penúltima fecha del Rugby Championship que lo tiene de gran protagonista.

26 de septiembre 2025 · 19:47hs
El festejo de Los Pumas luego del último triunfo ante Australia en Sidney. Ahora se viene Sudáfrica en Durban por la penúltima fecha del Rugby Championship.

El festejo de Los Pumas luego del último triunfo ante Australia en Sidney. Ahora se viene Sudáfrica en Durban por la penúltima fecha del Rugby Championship.

Así como los domingos de F-1 los acapara Franco Colapinto, el mediodía del sábado será para el rugby. Por supuesto, para Los Pumas, que tienen una parada dificilísima pero se animan a soñar. Visitan en Durban al campeón del mundo Sudáfrica, por la 5ª y penúltima fecha del Rugby Championship. A las 12.10, por ESPN.

Más temprano, a las 2.05 de este sábado, juegan los All Blacks ante Australia, todos con dos triunfos y dos derrotas en el lomo, y los Wallabies líderes por mejor diferencia. Pensar que Los Pumas los vencieron de visitante en Sidney en la última jornada, pero también pudieron vencer en la primera, con lo cual hoy estarían en el liderazgo absoluto.

En la última fecha, el sábado próximo, Argentina volverá a enfrentar a Sudáfrica, pero en Londres que se hizo con el partido, mientras que Australia recibirá a Nueva Zelanda en Perth. Es decir, Los Pumas no contarán con la ventaja de la localía como debió ser y el partido se disputará en el histórico estadio de Twickenham.

La necesidad de dinero para solventar la actividad profesional en un país en donde el rugby no lo es, se conjugó también con la chance de abrir nuevos mercados, ya que es la segunda vez que el torneo que reúne a las selecciones del hemisferio sur se disputa fuera de sus fronteras.

Pero lo primero es lo primero y en el mediodía de este sábado hay mucho en juego.

>>Leer más: Partido clave para Los Pumas pensando en el 2027

Cómo llegan Los Pumas y los Springboks en Durban

El Rugby Championship se juega desde 2012, cuando al Tri Nations se agregaron Los Pumas. Y nunca estuvo tan parejo. Australia lidera con 11 puntos, Sudáfrica y Nueva Zelanda tienen 10, y Los Pumas cierran con 9. Pero todos ganaron dos partidos y perdieron dos.

El resultado más categórico fue la última victoria de los Springboks en su visita a los All Blacks (43-10), la mayor ante ese rival de visitante. Y eso habla de que los campeones mundiales enfrentarán a Los Pumas en el pico más alto de su rendimiento, ya que perdieron en el debut con Australia, luego lo vencieron de locales, cayeron con Nueva Zelanda y luego lo vencieron afuera.

Los Pumas perdieron de locales con los All Blacks en Córdoba y luego lo vencieron en Vélez. Vencieron a Australia en la última fecha y antes lo perdieron en la última jugada.

Matemáticamente todo está por verse. Los Pumas por supuesto deberán jugar con máxima concentración para tener chances ante Sudáfrica. Pero en esta edición mostraron más que nunca estar a la altura. Por eso el equipo de Felipe Contepomi atrapará toda la atención del mediodía del sábado.

El equipo titular de Los Pumas

Los quince que irán por Sudáfrica serán: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya, 3- Joel Sclavi, 4- Franco Molina, 5- Lucas Paulos, 6- Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo García. 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Rodrigo Isgró, 15- Juan Cruz Mallía.

De suplentes quedarán: 16- Ignacio Ruiz, 17- Boris Wenger, 18- Francisco Coria Marchetti, 19- Guido Petti, 20- Pedro Rubiolo, 21- Juan González, 22- Simón Benítez Cruz, 23- Tomás Albornoz.

Noticias relacionadas
Atlético del Rosario debe seguir luchando por el ascenso. Ahora visita a Lomas, que lo venció en el Pasaje Gould.

Atlético del Rosario entra en la recta final por el ascenso al Top 14 de la Urba

La camiseta de Gimnasia que rinde homenaje al cardiocirujano René Favaloro, un referente mundial de la especialidad. La estrenará ante Central. 

Gimnasia estrenará ante Central una camiseta en homenaje a René Favaloro

Lisandro Alzugaray jugando en el Coloso en su paso por Newells. 

Newell's no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Ariel Holan no se va en chiquitas y para enfrentar al Lobo platense pondrá un equipo bien ofenivo.

Holan pone toda la carne al asador en Central para ir por la victoria ante Gimnasia

Ver comentarios

Las más leídas

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Lo último

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria

Atlético del Rosario entra en la recta final por el ascenso al Top 14 de la Urba

Atlético del Rosario entra en la recta final por el ascenso al Top 14 de la Urba

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de Doctor Honoris Causa por su trayectoria

El músico rosarino recibirá la distinción de la universidad pública. "Gracias a la Universidad de Rosario por tamaño honor", expresó el autor de "El amor después de el amor"

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de Doctor Honoris Causa por su trayectoria
Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida
La Ciudad

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles en la audiencia en el Concejo
La Ciudad

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles en la audiencia en el Concejo

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno
Policiales

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica
La ciudad

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario
La Ciudad

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Newells está más cerca de clasificar ahora que a la misma altura en el Apertura

Newell's está más cerca de clasificar ahora que a la misma altura en el Apertura

Ovación
Atlético del Rosario entra en la recta final por el ascenso al Top 14 de la Urba
Ovación

Atlético del Rosario entra en la recta final por el ascenso al Top 14 de la Urba

Atlético del Rosario entra en la recta final por el ascenso al Top 14 de la Urba

Atlético del Rosario entra en la recta final por el ascenso al Top 14 de la Urba

Rugby Championship: el mediodía del sábado es de Los Pumas, con la visita al campeón mundial

Rugby Championship: el mediodía del sábado es de Los Pumas, con la visita al campeón mundial

Gimnasia estrenará ante Central una camiseta en homenaje a René Favaloro

Gimnasia estrenará ante Central una camiseta en homenaje a René Favaloro

Policiales
800 dolaritos para cada uno: las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos
Policiales

"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Violento robo en una vivienda de un barrio privado de Ibarlucea

Violento robo en una vivienda de un barrio privado de Ibarlucea

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

La Ciudad
Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida
La Ciudad

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de Doctor Honoris Causa por su trayectoria

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de Doctor Honoris Causa por su trayectoria

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles en la audiencia en el Concejo

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles en la audiencia en el Concejo

Un experto llega a Rosario para evaluar a niñas con un raro trastorno genético

Un experto llega a Rosario para evaluar a niñas con un raro trastorno genético

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados
Policiales

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron
La Ciudad

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos
Información General

Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda
Información General

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda

Misterio en Chaco: cayó un extraño objeto metálico del cielo
Información General

Misterio en Chaco: cayó un extraño objeto metálico del cielo

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón
La Ciudad

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma
LA REGION

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Impactante despiste y vuelco en la autopista a Córdoba a la altura de Wilde
LA CIUDAD

Impactante despiste y vuelco en la autopista a Córdoba a la altura de Wilde

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados
Policiales

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Joaquinraptor, el nuevo dinosaurio carnívoro que descubrieron en la Patagonia
Información General

Joaquinraptor, el nuevo dinosaurio carnívoro que descubrieron en la Patagonia

Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta
Economía

Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta

Otra imputación al exjuez Marcelo Bailaque: recibía dádivas de un alquiler
Policiales

Otra imputación al exjuez Marcelo Bailaque: recibía dádivas de un alquiler

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo
Economía

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo

Javkin: Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor
Política

Javkin: "Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor"

Pullaro a los productores: Aquí tienen un gobierno aliado del campo
Politica

Pullaro a los productores: "Aquí tienen un gobierno aliado del campo"

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre
Economía

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones
Economía

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos
Política

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos

Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones
Política

Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones