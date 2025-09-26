Rugby Championship: el mediodía del sábado es de Los Pumas, con la visita al campeón mundial

La selección argentina juega ante Sudáfrica en Durban, por la penúltima fecha del Rugby Championship que lo tiene de gran protagonista.

El festejo de Los Pumas luego del último triunfo ante Australia en Sidney. Ahora se viene Sudáfrica en Durban por la penúltima fecha del Rugby Championship.

Así como los domingos de F-1 los acapara Franco Colapinto, el mediodía del sábado será para el rugby . Por supuesto, para Los Pumas , que tienen una parada dificilísima pero se animan a soñar. Visitan en Durban al campeón del mundo Sudáfrica , por la 5ª y penúltima fecha del Rugby Championship . A las 12.10, por ESPN.

Más temprano, a las 2.05 de este sábado, juegan los All Blacks ante Australia, todos con dos triunfos y dos derrotas en el lomo, y los Wallabies líderes por mejor diferencia. Pensar que Los Pumas los vencieron de visitante en Sidney en la última jornada, pero también pudieron vencer en la primera, con lo cual hoy estarían en el liderazgo absoluto.

En la última fecha, el sábado próximo, Argentina volverá a enfrentar a Sudáfrica, pero en Londres que se hizo con el partido, mientras que Australia recibirá a Nueva Zelanda en Perth. Es decir, Los Pumas no contarán con la ventaja de la localía como debió ser y el partido se disputará en el histórico estadio de Twickenham.

La necesidad de dinero para solventar la actividad profesional en un país en donde el rugby no lo es, se conjugó también con la chance de abrir nuevos mercados, ya que es la segunda vez que el torneo que reúne a las selecciones del hemisferio sur se disputa fuera de sus fronteras.

Pero lo primero es lo primero y en el mediodía de este sábado hay mucho en juego.

Cómo llegan Los Pumas y los Springboks en Durban

El Rugby Championship se juega desde 2012, cuando al Tri Nations se agregaron Los Pumas. Y nunca estuvo tan parejo. Australia lidera con 11 puntos, Sudáfrica y Nueva Zelanda tienen 10, y Los Pumas cierran con 9. Pero todos ganaron dos partidos y perdieron dos.

El resultado más categórico fue la última victoria de los Springboks en su visita a los All Blacks (43-10), la mayor ante ese rival de visitante. Y eso habla de que los campeones mundiales enfrentarán a Los Pumas en el pico más alto de su rendimiento, ya que perdieron en el debut con Australia, luego lo vencieron de locales, cayeron con Nueva Zelanda y luego lo vencieron afuera.

Los Pumas perdieron de locales con los All Blacks en Córdoba y luego lo vencieron en Vélez. Vencieron a Australia en la última fecha y antes lo perdieron en la última jugada.

Matemáticamente todo está por verse. Los Pumas por supuesto deberán jugar con máxima concentración para tener chances ante Sudáfrica. Pero en esta edición mostraron más que nunca estar a la altura. Por eso el equipo de Felipe Contepomi atrapará toda la atención del mediodía del sábado.

El equipo titular de Los Pumas

Los quince que irán por Sudáfrica serán: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya, 3- Joel Sclavi, 4- Franco Molina, 5- Lucas Paulos, 6- Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo García. 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Rodrigo Isgró, 15- Juan Cruz Mallía.

De suplentes quedarán: 16- Ignacio Ruiz, 17- Boris Wenger, 18- Francisco Coria Marchetti, 19- Guido Petti, 20- Pedro Rubiolo, 21- Juan González, 22- Simón Benítez Cruz, 23- Tomás Albornoz.