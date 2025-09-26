Inicia el Mundial sub-20: desde el despegue de Maradona a los tres pibes de la cantera de Newell's

Este sábado comienza una nueva edición del Mundial juvenil. La selección argentina debuta el domingo frente a Cuba.

El DT de Argentina Diego Placente y algunos jugadores, entre ellos Valentino Acuña. Arranca el Mundial sub-20.

Una nueva edición del Mundial sub-20 , que tendrá a Chile como sede , se pondrá en marcha este sábado en una jornada que contará con los primeros cuatro partidos. En la selección argentina están los pibes surgidos en Newell's : Valentino Acuña, Mateo Silvetti (Inter Miami) y Tomás Pérez (Porto).

Los primeros dos encuentros se jugarán en simultáneo a partir de las 17. En uno de ellos Corea del Sur se enfrentará con Ucrania (Grupo A), mientras que en el otro Japón se las verá con Egipto (Grupo B).

Más tarde, a las 20, se dará la primera presentación para equipos sudamericanos, ya que Paraguay tendrá una buena oportunidad ante Panamá (Grupo B), además de que a esa misma hora Chile intentará hacer valer la localía cuando se enfrente con Nueva Zelanda , en el último encuentro correspondiente a la primera fecha en el Grupo A.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/1969129343012999356&partner=&hide_thread=false Leprosos de Selección



Valentino Acuña fue elegido por Diego Placente para disputar el Mundial Sub 20 de Chile con @Argentina. Además, lo acompañarán Mateo Silvetti y Tomás Pérez, también formados en la institución, hoy jugadores de Inter Miami y Porto respectivamente.… pic.twitter.com/fV4NGV6sW5 — Newell’s Old Boys (@Newells) September 19, 2025

Argentina debuta con Cuba

La Selección argentina sub-20, por su parte, está en el Grupo D, donde tendrá como oponentes a Italia, Australia y Cuba. Justamente el combinado centroamericano será su primer rival, ya que se enfrentarán este domingo a partir de las 20.

Los dirigidos por Diego Placente se clasificaron al Mundial Sub 20 gracias a su gran participación en el Sudamericano que se llevó a cabo en Venezuela y donde terminaron en la segunda posición, solo por detrás de Brasil.

La Albiceleste quiere tener una buena participación en el Mundial sub-20, categoría en la que supo dominar principalmente entre 1995 y 2007, periodo en el que ganó cinco de los siete mundiales disputados (1995, 1997, 2001, 2005 y 2007).

Además, la selección argentina es la máxima ganadora de Mundiales Sub 20, ya que además de los cinco mencionados también se impuso en la edición de 1979, con Diego Armando Maradona como principal figura.

Leer más: Newell's no le tuvo paciencia, sueña con regresar y mientras está en las semifinales de la Libertadores

La primera fecha del Mundial Sub 20

Sábado 27/9:

Corea del Sur – Ucrania, a las 17.

Japón – Egipto, a las 17.

Paraguay – Panamá, a las 20.

Chile – Nueva Zelanda, a las 20

Domingo 28/9:

Marruecos – España, a las 17.

Italia – Australia, a las 17.

Cuba – Argentina, a las 20,

Brasil – México, a las 20.

Lunes 30/9:

Noruega – Nigeria, a las 17.

Francia – Sudáfrica, a las 17.

Estados Unidos – Nueva Caledonia, a las 20.

Colombia – Arabia Saudita, a las 20.