La protesta de Vecchio provocó que Fatura Broun, reaccionara: "Emiliano, ey, no te podemos perder, dejate de romper las pelotas. Ya está, ya pasó...!!!", le gritó para que se calmara. Entonces, quien se acercó al ex arquero de Gimnasia fue el árbitro quien explicó por qué le sacó la tarjeta amarilla a su compañero.

"Fatura, con todo respeto, vos sabes que te banco. Tengo 30 palos verdes, me dijo", le dijo Merlos a Brown, a lo que Vecchio desde atrás respondió: "Tengo 20".

En el programa F360, que se emite por Espn, Vecchio fue consultado por el incidente con Merlos y allí el capitán canalla recordó cómo sucedió todo: "Lamentablemente se hizo público. No me gustó. Generalmente las situaciones que pasan en el campo quedan ahí. Tengo mis códigos y jamás diría algo que pasa dentro de la cancha y el que me conoce sabe que no soy de decir esas cosas. Pero hubo muchas cosas que el árbitro me dijo que me llevaron a contestarle. En las imágenes se ve que él habla con Broun para que la gente lo escuche".

>> Leer más: Ola de memes por el cruce entre Vecchio y Merlos por los "30 palos verdes"

"¿Merlos te provoca?, porque la polémica nace cuando pediste la expulsión del arquero por el penal que no cobró", inquirió uno de los periodistas del programa. Allí Vecchio desmenuzó la situación: "Es sentido común. ¿Cómo me voy a tirar si voy a hacer el gol? Es imposible. Primero me falta el respeto, es algo que no me gustó. Ahí se me salió la cadena. Es lamentable porque el 98 por ciento de los árbitros son muy respetuosos, se les puede hablar, entienden de qué se trata esto. Después que cobre mal o bien pasa a un segundo plano. Pero lo que no puedo soportar es la falta de respeto y que te hablen de mala manera. Ya venía del partido con Banfield, se la había agarrado conmigo y con Laso".

vecchio 30 palos.mp4

Vecchio resaltó que "jamas" se peleó con un árbitro y que nunca es de discutir ni siquiera con sus rivales: "No es mi forma de ser, no es mi manera de actuar dentro de la cancha, trato de entrar y jugar al fútbol, ser los más positivo para mis compañeros. No soy de perder energías en esa cosas. El árbitro se puede equivocar, es un ser humano. Lo que sí no me voy a bancar ni dentro ni fuera de la cancha la falta de respeto, cosas que rocen la agresión. Esas cosas conmigo no van. Se lo dije cerca, nadie lo había escuchado. Después se lo dice a Broun para que la gente lo escuche".

"¿No querés decir qué te dijo (Merlos)?", consultó otro de los panelistas de F360. "No, me dijo muchas cosas, que me dan vergüenza. Solo le dije 'Merlos, es el sentido común, no voy a simular una falta cuando puedo hacer el gol'. Es una jugada que puede cambiar el curso de un partido. Tendría que haber expulsado al arquero. Le recriminé la falta, me insultó y me dijo otras cosas que no me gustaron. Pero ya está, ya pasó".