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Central va por otro buen libreto para no bajarse del escenario del protagonismo

Aún con bajas importantes, el Canalla visita a Atlético Tucumán en la primera de las cuatro finales que tiene por delante en busca del bicampeonato de Liga

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

17 de octubre 2026 · 06:10hs
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Ángel Di María en el arribo de Central a Tucumán. 

Leonardo Vincenti / La Capital

Ángel Di María en el arribo de Central a Tucumán. 

El escenario está armado para los capítulos finales de esta fase de grupos del torneo Clausura y es el mismo que algunos pocos equipos comparten con el título de Liga como foco principal. Central se encuentra en ese selecto grupo que pretende exponer su mejor libreto cada vez que se corra el telón. ¿Con qué finalidad? Impedir que el rol protagónico se transforme en un mero papel de reparto. La visita de este sábado a Atlético Tucumán será una prueba de fuego más, de esas que el equipo de Jorge Almirón viene sorteando de manera satisfactoria en busca del bicampeonato.

Vale una aclaración importante: justo en este primer gran desafío el Canalla sufrirá algunas bajas notorias (Franco Ibarra y Federico Navarro), que van en contra de ese potencial futbolístico que tiene a disposición. Desde esa arista, no es momento ideal como para sufrir este tipo de contratiempos.

En contrapartida, hay un envión anímico y futbolístico inocultable, que hace que este equipo se sienta con la capacidad suficiente de ir por todo lo que tiene enfrente. Motivos no le faltan para creer, pero tiene que demostrarlo.

>>Leer más: Central: además de la goleada, la yapa que encontró de cara a la recta final de la temporada

El paso previo, de lo mejor del Canalla

El paso previo a esta excursión a Tucumán, donde tendrá otra vez el acompañamiento de sus hinchas, no pudo ser mejor. Es que hasta que la pelota comience a rodar en el José Fierro, esa goleada frente a Independiente Rivadavia será la sensación más fuerte y de mayor confianza que dé vuelta en la cabeza de todos en Arroyito.

En un partido en el que el margen de error era “cero”, el Canalla expuso su mejor repertorio futbolístico, lo que le permitió mantener intacta esa chapa de candidato. Hay un cuarto puesto en esa tabla anual que lo obliga más que a otros, pero su eficacia en estos últimos cuatro partidos de la temporada servirá como exigencia hacia el resto.

Lo de Central es partido a partido

Central no tiene otro camino que hacer su trabajo y a partir de ahí ver qué pasa. Por eso, proyectar a futuro no tiene demasiado sentido. Hoy más que nunca la vida del Canalla es el “partido a partido”. Primero Atlético Tucumán, después Huracán, más tarde será Sarmiento de Junín y por último Estudiantes de Río Cuarto.

Son varios los frentes abiertos que tiene Central, pero nadie escapa a la idea y a esa ilusión que hay respecto a la tabla anual, que es la que otorga un título y que permite el ingreso a la próxima edición de la Copa Libertadores. Algo de lo bueno que tiene el Canalla en todo esto es experiencia.

>>Leer más: Central y un cierre a todo o nada: no tiene las riendas en la mano, pero sí la fusta bajo el brazo

Porque fue Central el equipo que terminó arriba de todos en la temporada pasada. El título fuera de término y que tantos cuestionamientos generó va por otro lado. En lo que hace a puntos fue claramente superior al resto. Y ahora quiere repetir.

La pelea en varios frentes

En paralelo está la puja por la clasificación a las copas internacionales y, también, ese ansiado lugar entre los ocho primeros del grupo para disputar las instancias finales del torneo Clausura. Para todo eso hay un margen de maniobra mucho mayor.

Las condiciones no son ciento por ciento positivas porque el viaje al Jardín de la República vino con algunas bajas de consideración que le quitarán potencial futbolístico al equipo. Ni más ni menos que las contingencias lógicas que pueden aparecer en cualquier momento. Al Canalla le tocó justo ahora.

Con los nombres que sea, Central está parapetado detrás del telón, a la espera de brindar una nueva buena actuación. Mantenerse arriba del escenario es la prioridad.

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