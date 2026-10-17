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Newell's debe apoyarse en la fuerza interior que le surge en el Coloso del Parque

Newell's marcha invicto en condición de local y si extiende esa racha puede ser crucial en su objetivo por clasificar

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

17 de octubre 2026 · 06:10hs
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En el Coloso

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

En el Coloso, en este torneo Newell’s sacó 12 puntos en 6 partidos jugados, con 3 triunfos y 3 empates, y una efectividad del 66%.

Mientras entra en el último tramo de la fase de grupos, Newell's necesita sacarle réditos a sus buenos números en condición de local para poder ubicar este tránsito en esta etapa decisiva dentro de carriles convenientes. Así, si logra dos triunfos ante Central Córdoba de Santiago y luego Unión en el Coloso, los próximos compromisos podrá extender el invicto en su casa y trepará alto en estos pasaje cruciales.

El equipo rojinegro llega a esta instancia desperdiciando dos ocasiones ante rivales directos en su lucha por obtener un pasaje a la siguiente instancia del Clausura.

No pudo tener cosechas gruesas ante Lanús, en Rosario, ni con Gimnasia y Esgrima en Mendoza, y de esa manera dejó pasar la chance de tener márgenes más amplios de acción en los próximos compromisos.

De toda maneras, sigue prendido con lo justo en la 8º posición con 17 puntos en zona de clasificación, y desde ese sitial, si afirma el poder de su localía con dos victorias en los dos duelos en su reducto, y si tiene la colaboración y la complicidad de otros resultados puede llegar a quedar muy cerca de poder pasar por primera vez a la próxima ronda desde que se instaló este formato de certamen.

Leer más: Newell's confirmó la nueva marca de indumentaria que lo vestirá a partir de 2027

Desafíos trascendentes para Newell's

En este marco, tendrán una importancia de carácter superlativa los encuentros de este lunes a las 19 con Central Córdoba de Santiago el Estero en el Coloso, por la fecha 13º; y llevará un cartel de trascendencia similar el choque del 1º de noviembre ante Unión, por la jornada 15º.

Si la Lepra aprovecha este escenario y el halo positivo que le impregna jugar en su tierra y ante su propia gente, todas las ecuaciones y posibilidades numéricas lo dejarían muy alto, casi al borde de poder alcanzar una instancia histórica, nunca lograda hasta ahora por la entidad del parque Independencia.

Vale precisar que dentro de la campaña que lleva el conjunto rojinegro de local, los dirigidos por el entrenador Frank Kudelka marchan invictos en este segundo semestre, en la 10º posición con 12 puntos, en 6 jugados, con 3 triunfos y 3 empates, con una efectividad en su propio estadio del 66%.

La Lepra se ubica detrás de Defensa y Justicia, Instituto, Gimnasia de Mendoza, Vélez Estudiantes de La Plata, Boca, Argentinos, Independiente (R) y Lanús. Newell’s, Huracán y San Lorenzo marchan luego con 12 puntos.

Y hay que puntualizar que antes, en este torneo Clausura, en el Coloso arrancó el certamen 1 a 0 sobre Talleres, por la 1º fecha, con gol de Matías Cóccaro por la vía del penal.

Luego, por la 3º fecha, igualó 2 a 2 con Boca, con tantos del Zorro Cóccaro y Luca Regiardo.

En la 5º fecha, superó 2 a 0 a Riestra con goles de Facundo Guch y Walter Mazzantti.

En la 6º jornada, venció a Banfield 2 a 1, con dos de Cóccaro; en la 9º empató 1 a 1 con Vélez, con tanto de Alan Soñora de tiro libre en tiempo adicional.

Y después, en la fecha 11º, igualó 0 a 0 con Lanús en el Parque.

Leer más: Newell's y la pelea por clasificar a octavos de final: ¿qué les queda a los principales rivales?

Es por ahí

Newell’s necesita hacer base en esa plataforma de apoyo y de envión futbolístico y emocional para que sus posibilidades sumen certezas.

Debe seguir afianzando el vínculo con sus hinchas y tratar de usarlo de manera positiva, como combustible de convencimiento y propulsión para poder encarar el pasaje decisivo de la etapa de grupos.

En el Coloso, en su propia casa y ante su pueblo, este Newell’s que forjó y construyó Frank Kudelka desde los escombros, hoy está en condiciones de animarse a más por lo ya cosechado en el torneo y porque hasta ahora no sabe lo que es perder en su reducto en todo este segundo semestre competitivo.

Leer más: Frank Kudelka está rearmando el once de Newell's sin la presencia de su sancionado capitán

Un sólo cambio obligado

De cara al partido con Central Córdoba en el Coloso, lo único seguro es que Newell’s no formará igual porque Luca Regiardo llegó ante Gimnasia en Mendoza a la quinta amarilla y se perderá el choque del lunes.

La salida de Regiardo parece tener claras dos posibilidades de reemplazo. El que tendría más chances es Jerónimo Gómez Mattar, porque siempre es la primera opción en ese doble 5 que Regiardo conforma habitualmente con Rodrigo Herrera.

Pero la opción dos es David Sotelo, otro de los que a Kudelka le gusta mucho y también está siempre disponible para el banco. Tanto Gómez Mattar como Sotelo han sido titulares en algún momento, pero siempre para acompañar a Regiardo. Nunca formaron dupla con Herrera, por lo que sea quien sea el elegido jugarán juntos por primera vez.

Se entiende que Kudelka no varía su postura táctica, como sería por ejemplo dejar un solo volante central. Pero si lo hace, entonces Rodrigo Herrera podría transformarse en el único 5 y agregarse, o un volante ofensivo junto a Facundo Guch como podría ser Alan Soñora, o un centrodelantero como Juan Ignacio Ramírez. Además, el DT deberá resolver quién usará la cinta de capitán.

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