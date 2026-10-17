Los 43 de Franco Colapinto en la Fórmula 1: un repaso de una curva en crecimiento y de largo alcance

El argentino llegó en 2024 para quedarse y está en el equipo indicado para seguir dando pasos adelante. Williams, Alpine y los haters que encienden alertas

Tremendo inicio del sprint en Singapur, con Franco Colapinto ganándole la posición a Gasly, que agresivamente la recuperó gracias a que el argentino le dejó el lugar.

El 43 es el número que identifica a Franco Colapinto desde siempre, siguiendo el de su papá. Y 43 grandes premios de Fórmula 1 acaba de cumplir en la noche de Marina Bay. ¿Quién lo hubiera dicho? Un momento por supuesto que puede ser un mojón en la carrera del argentino, que lo encuentra en un gran momento pese al último triplete asiático, con todas señales de crecimiento que han determinado que su continuidad en Alpine y en la máxima categoría del automovilismo hace rato que ya dejó de ser un tema de debate. Siempre hay cuestiones que atender, por supuesto, y en eso se inscribe su video reciente pidiendo a personas sin escrúpulos que dejen de dañarlo, escribiendo estupideces refugiándose en el anonimato que, aún hoy, les permiten las redes sociales. Es una luz amarilla que no debería menospreciarse.

Se empieza por el final. Se admira la valentía de Colapinto de tratar el tema de las agresiones en redes hacia colegas del argentino, al mismo equipo Alpine y hasta a uno de los mecánicos. El mismo Flavio Briatore le dio like con emojis de aplausos. No lo ha hecho ningún piloto. Pero a su vez es una advertencia.

Parece imposible controlar tecnológicamente a los anónimos de las redes, algo ya discutible, porque se pueden rastrear desde qué celular o computadora parten, pero el tema se transformó en un problema para Alpine y, si sigue así, no es imposible pensar que también derramará sobre Colapinto. Ya lo está haciendo, por ahora no alcanza para desestabilizarlo, pero tirar de la cuerda es peligroso.

De aquellos inicios en Williams al largo plazo en Alpine

Dicho esto, se pasa a lo más importante. Desde aquella primera participación en una práctica libre en Silverstone, desde su debut ese mismo año en Monza 2024, a este GP de Singapur, pasaron muchas cosas. Para empezar, el dato. Colapinto sumó 43 GP largados, sin contar el que debió bajarse en boxes porque el Alpine no arrancó luego de la vuelta previa, en Inglaterra 2025. Una seguidilla sin dudas muy importante, con una renovación para el 2027 que llegó con mucha más anterioridad a la de 2026. Que habla de futuro a largo plazo, en un equipo correcto que sigue sumando ingenieros de primer nivel y tiene respaldo de fábrica.

Ya ese solo aporte habla de un crecimiento exponencial del argentino, que hasta el error en el relanzamiento de Bakú, que provocó el mentado accidente que se llevó puesto a Pierre Gasly y Lando Norris, había acumulado nada menos que 31 GP consecutivos viendo la bandera a cuadros. Fue el piloto de la actualidad que más tiempo estuvo invicto en ese ítem, todo un logro. Sobre todo los 18 del 2025, ya que arrancó en Imola, en la 7ª fecha, sin haberse subido jamás a ese A525. Ahí empezó la racha, después de los 9 GP corridos para Williams, que despertaron el interés de Briatore por llevárselo.

Recién en este 2026, en su tercer año en F-1, pudo empezar como Dios manda, haciendo la primera pretemporada, manejando desde el vamos el A526 de la nueva era demasiado eléctrica. Y no por casualidad, llegaron los primeros puntos, empezando la seguidilla en China, 2ª cita del año, con un 10º puesto.

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Iguales, en iguales condiciones

Tampoco no por casualidad sería en Miami, y luego en Canadá, donde Colapinto conseguiría sus mejores resultados en la F-1, con un 7º y un 6º puesto. Recién desde esa cuarta fecha había recibido el chasis nuevo, ya que hasta ahí había competido con el que usaron en conjunto con Gasly en los test de pretemporada y el que fue sometido a las pruebas de crash-test.

Y además, no por nada, desde esa cuarta fecha en Estados Unidos Colapinto y Gasly sumaron la misma cantidad de puntos: 26. Con el agregado de que en Zandvoort el francés fue 9º y corrió con las actualizaciones que recién estuvieron disponibles para el argentino a la carrera siguiente de Monza. Y no hay que olvidar que en Barcelona lo bajaron del 8º al 10º lugar por una sanción polémica, supuestamente infligió banderas amarillas.

Los chiches de Franco Colapinto en 2026

Las perlitas de los grandes momentos de Colapinto este año fueron las más. Y vale repasarlas así:

• Increíbles reflejos de gato para evitar en la largada de Australia llevarse puesto a Lawson, que se había quedado detenido y al que se encontró de sorpresa.

• Brillante defensa ante los Racing Bulls en la larga recta opuesta de China, en pleno estreno de las nuevas reglas que propiciaban adelantamientos imposibles. Y mejor aún ante Ocon, que le pegó y lo dio vuelta en la pista tras la parada en boxes, para después recuperarse y llegar a los escapes de Sainz, sumando su primer punto en Alpine.

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• En Miami pasó por primera vez a una Q3 con Alpine y delante de Gasly, ambos con igual medio mecánico. Y por primera vez, fue el mejor del resto con el 7º puesto.

. Se superó en Canadá con su mejor posición en la F-1, 6º, pasando de nuevo a Q3 en clasificación y por delante de Gasly.

• Gran carrera en Barcelona finalizando 8º, pero bajando al 10º puesto por una sanción insólita. Desaceleró en bandera amarilla tras la detención de Alonso, pero para la FIA fue insuficiente.

• En Gran Bretaña largó 19º y llegó 9º, por delante de Gasly que partió 15º.

• En Bélgica produjo lo que debió ser considerado el adelantamiento del mes, superando a Lawson y Gasly luego de la trepada de Eau Rouge y manteniendo al francés atrás para capturar el último punto de la carrera.

• La excepcional largada en Países Bajos y los reflejos estupendos lo llevaban a escalar cuatro puestos, pero la FIA consideró que infligió banderas amarillas al superar a Yuki Tsunoda, cuando recién se habían puesto por el accidente de Verstappen y ya había iniciado la superación en la parabólica anterior a la recta principal.

• Brillante largada en Monza (una más y van...) pero por cuidar a Gasly antes de la segunda chicana, lo superó Verstappen, quedó desacomodado y en la defensa del 5º lugar perdió de la nada la cola del Alpine, pero lo dominó sobre la leca. Al volver a pista inició una remontada épica que lo llevó hasta el 9º lugar. Largó 7º, su mejor ubicación en una grilla.

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• Antes del pequeño error, pero con grandes consecuencias de Bakú, Colapinto mostró en Madrid la pasta de la que está hecho. Primero controló bárbaro el auto que se le movió en plena parabólica, en el primer intento clasificatorio de la Q2 y en el segundo pasó a la Q3, algo que no pudo lograr Gasly. Y luego hizo una gran carrera, manteniendo a raya hasta el final al McLaren de Piastri, para ser 7º. Que tuvo más valor porque se trató de un trazado urbano nuevo y en el que todos empezaron de cero. Fue de nuevo el mejor del resto.

• Más allá de Bakú, hasta ahí Colapinto estaba en los puntos. En Malasia hizo una gran carrera partiendo del fondo con lluvia, para terminar delante de Gasly. Y en Singapur, donde abandonó sprint y carrera por problemas mecánicos, sostuvo al Red Bull de Hadjar durante 15 vueltas. “Este tipo sabemos que es un grano en el culo”, le dijo el francés a su ingeniero, que le respondió: “Sí”. El mejor resumen de sus 43 GP de F-1.