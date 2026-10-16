La Capital | La Ciudad | EPE

La EPE recambió más de 120 kilómetros de cables de baja tensión y reparó mil veredas en Rosario

Las obras alcanzan al microcentro, al centro y a barrios, con una inversión de 17.250 millones de pesos del plan para modernizar el servicio eléctrico de la EPE

16 de octubre 2026 · 20:24hs
Google Seguir a La Capital en Google
La EPE trabajó en distintos puntos de Rosario. 

La EPE trabajó en distintos puntos de Rosario. 
La EPE recambió más de 120 kilómetros de cables de baja tensión y reparó mil veredas en Rosario

La EPE recambió más de 120 kilómetros de cables de baja tensión y reparó mil veredas en Rosario

En el marco de un plan integral de modernización eléctrica, la Empresa Provincial de la Energía (EPE), recambió 123 kilómetros de cables de baja tensión, colocó más de 1.100 columnas de hormigón armado y la reparó mil veredas. La inversión alcanza los 17.250 millones de pesos y forma parte de una política para mejorar el servicio eléctrico en todo el territorio santafesino.

El plan provincial contempla la construcción de nuevas estaciones transformadoras en Santa Fe, Rosario, El Trébol, Carreras y Piñero, la finalización de la Estación Rafaela Norte, Vera y Catamarca en Rosario, el recambio de líneas de media y alta tensión en zonas rurales, recambio de postes de pino por hormigón y refuerzo de las bases de los postes para atender contingencias climáticas. El objetivo es acompañar el desarrollo productivo y el crecimiento demográfico de la provincia.

“Estamos trabajando para tener una empresa eficiente. Estas obras planificadas van a traer una mayor estabilidad en el suministro, mejor seguridad operativa y una respuesta más rápida de la EPE hacia los usuarios”, destacó la presidenta de la compañía eléctrica estatal, Anahí Rodríguez.

“Entendemos que hemos intervenido muchas veredas para realizar estos trabajos, pero creemos que son necesarios para llevar a los santafesinos un servicio eléctrico de calidad. El último verano logramos reducir el tiempo de reposición y la cantidad de usuarios afectados a la mitad", agregó.

Más de 45 intervenciones en Rosario

En lo que va del año, la EPE ejecutó más de 45 intervenciones en Rosario, entre tendidos subterráneos y aéreos, y hay más de 20 proyectos en ejecución en distintos distritos. En la red subterránea se trabajó en los sectores comprendidos entre Pellegrini y Zeballos y entre Chacabuco y Ayacucho; entre Pasco y San Juan y entre Entre Ríos e Italia; entre Juan Manuel de Rosas y Maipú y entre 3 de Febrero y San Luis; entre Tucumán y Salta y por Pueyrredón entre Jujuy y San Lorenzo.

En el tendido aéreo, los trabajos alcanzaron al barrio Villa Nueva Sudoeste, los sectores entre Viamonte y Cerrito y entre Provincias Unidas y Guatemala; entre bulevar Seguí y Biedma y entre Santa María y Lavalle; entre Vera Mujica y Suipacha y entre Ocampo y Presidente Perón; entre Rondeau y Sabín y entre Gregoria Matorras y Uspallata; entre Vila y Larrachea y entre Esquivel y Casiano Casas, además de los barrios San Eduardo, Hostal del Sol y Las Flores.

Cómo continúan los trabajos

Las próximas intervenciones avanzarán en los sectores comprendidos entre España y Corrientes y entre avenida Pellegrini y Pasco; entre Presidente Roca y España y entre avenida Pellegrini y Zeballos; entre Entre Ríos y Presidente Roca y entre San Juan y Zeballos; entre Juan Manuel de Rosas y Maipú y entre 3 de Febrero y San Luis; entre 27 de Febrero y Viamonte y entre Juan Manuel de Rosas y Maipú; entre Dorrego y Balcarce y entre Catamarca y Tucumán; entre Provincias Unidas y avenida de Circunvalación y entre Rivarola y Jauretche y entre Viamonte y Cerrito y entre Provincias Unidas y Guatemala.

En septiembre se conocieron las ofertas para continuar con el recambio de tendidos de media y baja tensión en Rosario. Las obras a adjudicar demandarán 5.000 millones de pesos y contemplan el recambio de conductores y la conexión de nuevos tendidos ya finalizados.

Más de 180 conexiones a edificios resueltas

El plan integral de la EPE también incluyó la regularización de las conexiones a edificios que estaban pendientes desde hace años, con más de 180 ya resueltas como parte del fortalecimiento y la readecuación del servicio para los usuarios de la ciudad.

Noticias relacionadas
Uber en Rosario es ilegal, pero aún así funciona por las calles de la ciudad

Javkin: "Hay que aprobar la legalización de Uber de una vez y dejarse de joder"

Santa Fe refuerza su capacidad de respuesta antes de El Niño

El Niño: Santa Fe sumó 90 bombas para responder a posibles crecidas y lluvias intensas

Los vecinos se sumaron a la inauguración del Centro de Salud Domingo Matheu

El Centro de Salud Matheu sumó consultorios, farmacia y nuevos espacios de atención

Charla abierta en el Sindicato de Prensa: Periodistas frente a la Inteligencia Artificial, con Luis Lozano.

Charla abierta en el Sindicato de Prensa: "Periodistas frente a la Inteligencia Artificial"

Las más leídas

Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años

Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años

Atlético Tucumán vs. Rosario Central por el Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Atlético Tucumán vs. Rosario Central por el Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Cuatro hombres cayeron de una lancha al río: uno se salvó y tres están desaparecidos

Cuatro hombres cayeron de una lancha al río: uno se salvó y tres están desaparecidos

La masonería y la UNR crearán una Cátedra de Librepensamiento en Rosario

La masonería y la UNR crearán una Cátedra de Librepensamiento en Rosario

Lo último

La primavera se aleja cada vez más con un nuevo descenso de temperaturas

La primavera se aleja cada vez más con un nuevo descenso de temperaturas

El vice de Newells bancó a Kudelka: Es un pilar fundamental del proyecto

El vice de Newell's bancó a Kudelka: "Es un pilar fundamental del proyecto"

La EPE recambió más de 120 kilómetros de cables de baja tensión y reparó mil veredas en Rosario

La EPE recambió más de 120 kilómetros de cables de baja tensión y reparó mil veredas en Rosario

Crecen las consultas por seguros contra inundaciones en Rosario ante la llegada de El Niño

Las eventuales lluvias intensas activaron acciones preventivas entre los rosarinos, que buscan cobertura. Qué contemplan las pólizas y cómo prepararse ante las tormentas

Crecen las consultas por seguros contra inundaciones en Rosario ante la llegada de El Niño

Por Nachi Saieg
Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja
Policiales

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja

Javkin: Hay que aprobar la legalización de Uber de una vez y dejarse de joder
La Ciudad

Javkin: "Hay que aprobar la legalización de Uber de una vez y dejarse de joder"

La primavera se aleja cada vez más con un nuevo descenso de temperaturas
La Ciudad

La primavera se aleja cada vez más con un nuevo descenso de temperaturas

El riesgo país cerró otra semana en alza y ya subió un 50% en noventa días
Economía

El riesgo país cerró otra semana en alza y ya subió un 50% en noventa días

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores
Policiales

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores

Las más leídas
Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años

Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años

Atlético Tucumán vs. Rosario Central por el Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Atlético Tucumán vs. Rosario Central por el Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Cuatro hombres cayeron de una lancha al río: uno se salvó y tres están desaparecidos

Cuatro hombres cayeron de una lancha al río: uno se salvó y tres están desaparecidos

La masonería y la UNR crearán una Cátedra de Librepensamiento en Rosario

La masonería y la UNR crearán una Cátedra de Librepensamiento en Rosario

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores

Ovación
Messi, Kily González y el Tata Martino se cruzan en un estadio inolvidable para los argentinos
Ovación

Messi, Kily González y el Tata Martino se cruzan en un estadio inolvidable para los argentinos

Messi, Kily González y el Tata Martino se cruzan en un estadio inolvidable para los argentinos

Messi, Kily González y el Tata Martino se cruzan en un estadio inolvidable para los argentinos

Regional del Litoral: una fecha crucial que puede definir las semifinales

Regional del Litoral: una fecha crucial que puede definir las semifinales

Los concentrados en Central: un jugador que vuelve y tiene chances de ser titular

Los concentrados en Central: un jugador que vuelve y tiene chances de ser titular

Policiales
Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja
Policiales

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja

De los golpes a los balazos: prisión para el acusado por un crimen en Pérez durante una pelea

De los golpes a los balazos: prisión para el acusado por un crimen en Pérez durante una pelea

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores

Femicidio de Bárbara Aragón: la familia y un chofer de app, claves para esclarecer el crimen

Femicidio de Bárbara Aragón: la familia y un chofer de app, claves para esclarecer el crimen

La Ciudad
La primavera se aleja cada vez más con un nuevo descenso de temperaturas
La Ciudad

La primavera se aleja cada vez más con un nuevo descenso de temperaturas

La EPE recambió más de 120 kilómetros de cables de baja tensión y reparó mil veredas en Rosario

La EPE recambió más de 120 kilómetros de cables de baja tensión y reparó mil veredas en Rosario

Crecen las consultas por seguros contra inundaciones en Rosario ante la llegada de El Niño

Crecen las consultas por seguros contra inundaciones en Rosario ante la llegada de El Niño

Javkin: Hay que aprobar la legalización de Uber de una vez y dejarse de joder

Javkin: "Hay que aprobar la legalización de Uber de una vez y dejarse de joder"

Santilli les mete presión a los gobernadores en plena negociación por la Paso
Política

Santilli les mete presión a los gobernadores en plena negociación por la Paso

Cuatro hombres cayeron de una lancha al río: uno se salvó y tres están desaparecidos
La Región

Cuatro hombres cayeron de una lancha al río: uno se salvó y tres están desaparecidos

Scaglia defendió su ausencia en la sesión y apuntó contra el kirchnerismo

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Scaglia defendió su ausencia en la sesión y apuntó contra el kirchnerismo

La regulación de Uber expuso tensiones políticas cruzadas en el Concejo
La Ciudad

La regulación de Uber expuso tensiones políticas cruzadas en el Concejo

El anfiteatro central de la Facultad de Medicina vuelve a llamarse Constantino Razzetti
La Ciudad

El anfiteatro central de la Facultad de Medicina vuelve a llamarse Constantino Razzetti

El río Paraná sigue creciendo y piden extremar los cuidados al navegar o usar las playas
La Ciudad

El río Paraná sigue creciendo y piden extremar los cuidados al navegar o usar las playas

La masonería y la UNR crearán una Cátedra de Librepensamiento en Rosario
La Ciudad

La masonería y la UNR crearán una Cátedra de Librepensamiento en Rosario

Llega Rosario Tech Week: más de 35 actividades de tecnología e innovación
Economía

Llega Rosario Tech Week: más de 35 actividades de tecnología e innovación

Multitudinaria movilización: Rosario volvió a marchar en defensa de la universidad
Política

Multitudinaria movilización: Rosario volvió a marchar en defensa de la universidad

El papa León XIV reaparecerá este domingo: las primeras fotos tras la operación
El Mundo

El papa León XIV reaparecerá este domingo: las primeras fotos tras la operación

Robo exprés en barrio Lourdes: se llevó el dinero en menos de un minuto
Policiales

Robo exprés en barrio Lourdes: se llevó el dinero en menos de un minuto

El Concejo endurece los controles a las patentes con adulteraciones
La Ciudad

El Concejo endurece los controles a las patentes con adulteraciones

Créditos de precisión: claves para financiar el negocio ganadero

Por Leonardo Stringaro, para La Capital
Agro

Créditos de precisión: claves para financiar el negocio ganadero

Discusión violenta: lo detuvieron porque atacó al perro de su hermano con un cuchillo
Policiales

Discusión violenta: lo detuvieron porque atacó al perro de su hermano con un cuchillo

El tiempo en Rosario: viernes, otra vez con probabilidades de lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes, otra vez con probabilidades de lluvia

Expolicía seguirá preso y lo imputaron por el femicidio de Bárbara Aragón
Policiales

Expolicía seguirá preso y lo imputaron por el femicidio de Bárbara Aragón

Las reinas del básquet rosarino son las de Náutico Sportivo Avellaneda
Ovación

Las reinas del básquet rosarino son las de Náutico Sportivo Avellaneda

Piden investigar la muerte de un discapacitado por presunta violencia familiar
Policiales

Piden investigar la muerte de un discapacitado por presunta violencia familiar

Lo detuvieron cuando robaba más de 50 placas del cementerio La Piedad
Policiales

Lo detuvieron cuando robaba más de 50 placas del cementerio La Piedad

Apareció un ciervo en Cañada de Gómez, quisieron rescatarlo y murió
La Región

Apareció un ciervo en Cañada de Gómez, quisieron rescatarlo y murió