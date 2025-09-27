La Capital | Ovación | Central

Central: Holan confirmo el equipo, con Enzo Copetti desde el inicio, en lugar de Duarte

El Canalla tendrá una sola variante en relación al choque contra Talleres y vino vino La Plata en busca de tres puntos que necesita en las dos tablas

27 de septiembre 2025 · 13:44hs
Ariel Holan se la juega con un equipo bien ofensivo. Quiere que Central se vuelva con los tres puntos.

Central tiene equipo confirmado para jugar ante Gimnasia y Ariel Holan mete una variante respecto a los once que vienen de igualar frente a Talleres, en el Gigante. Enzo Copetti se mete en el equipo, en lugar de Gaspar Duarte.

La idea del entrenador canalla era apostar por el mismo equipo, pero ya en la primera práctica de fútbol de la semana se encontró con la molestia muscular que sufrió Gaspar Duarte, lo que lo obligó a buscar una alternativa.

En un primer momento se especuló con la chance de Santiago López, lo que parecía la variante más lógica, pero Holan sorprendió con la inclusión de Copetti, conformando un equipo de corte netamente ofensivo. Después se conoció que Santi López también está con problemas físicos.

Copetti tendrá un lugar en el Central que buscará en La Plata tres puntos clave.

Copetti y Veliz, por tercera vez

Será la tercera vez en el torneo que Copetti y Alejo Veliz compartan la ofensiva desde el arranque. Eso sucedió en los partidos contra Deportivo Riestra primero y Newell's después. Volvió a cambiar en la visita a Sarmiento.

Lo que habrá que ver una vez que comience el partido es la forma en la que se parará Central gente al Lobo, si con Malcorra como doble 5 y con Copetti detrás de Veliz o directamente con Franco Ibarra como único volante central y Nacho la zona de tres cuartos. Si eso ocurre, Copetti y Veliz conformarán el doble 9.

Los once de Central en La Plata

Los once de Central para enfrentar a Gimnasia en el Bosque serán: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Mallcorra, Ángel Di María, Enzo Copetti y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.

