Central, un convidado con urgencias propias visitará a un particular River

No le sobra nada. Así y todo, Central buscará este domingo a la noche hacer saltar la térmica en Núñez. El equipo de Carlos Tevez transita las últimas estaciones de la Liga Profesional con marcada irregularidad. Sin embargo, el Apache y su tropa tienen un claro objetivo para esta jornada dominical: arruinarle la velada a Marcelo Gallardo. Todo el Monumental se vestirá de fiesta. Más de 70 mil almas millonarias coparán el estadio para rendirle el último tributo en casa al Muñeco, quien decidió ponerle punto final a su ciclo una vez que finalice el certamen doméstico. Pero el canalla tiene la cabeza en otra sintonía. Tiene otro reto interno. Necesita dar un especie de batacazo en lo que sería una de las últimas presentaciones de Carlitos a bordo del timón auriazul. Sea por necesidad propia como urgencia a raíz de que hace ocho presentaciones que no saborea un triunfo.

Este Central atraviesa un presente delicado . Con más sombras que luces. Desde que Tevez se hizo cargo del plantel no pudo inyectarle solidez ni regularidad. Tampoco encontró un sistema. Aunque no todo es tan oscuro. Tuvo sus aciertos. Como saber ubicar y darle vuelo a Facundo Buonanotte. El pibe respondió con creces y viene ratificando ser de una clase elitista de jugadores.

También descubrió las bondades y prolijidad de Kevin Ortiz. Otro punto es que sigue potenciando otros prometedores apellidos como Alejo Veliz o Franco Frías. El Apache tratará de que su equipo haga pie ante todo este domingo a la noche. Porque el rival que tendrá frente a sus narices no es Atlético Tucumán, Defensa y Justicia o Unión, por citar algunos de los rivales que empató en las tres últimas presentaciones. Será River.

El mismo River que no necesita carta de presentación. Tampoco que exhiba su reluciente chapa. Le sobra jerarquía, más allá de que no le alcanzó para pelearse hasta la última contienda el título a su enemigo público número uno como es Boca. Pero el millo sabe a lo que juega. Podrá cambiar de nombres, aunque la partitura es una sola y los intérpretes que elige Gallardo no la desentonan a la hora de mostrarse en el escenario.

Como dato extra hay que resaltar que ante Central, Gallardo dirigirá su último partido en el Monumental con la coincidencia que la primera vez que se sentó en el banco de suplentes en Núñez como entrenador fue ante el canalla. La historia marca que lo hizo el 17 de agosto de 2014, por la 2ª fecha del Torneo Transición. El partido terminó 2 a 0 con goles de Teófilo Gutiérrez y Leonardo Pisculichi.

El Muñeco escribirá otra página ante el canalla. Pero de despedida. Y ahí es donde el representativo de Arroyito tratará de arruinarle un poco la noche al Muñeco. La intención de Tevez y su tropa es hacer pata ancha en el Monumental. No será sencillo. Sea por la calidad del rival como por la propia irregularidad auriazul. Esa misma que lo viene privando de poder izar la bandera de la victoria desde hace ocho jornadas.

Central no pelea por entrar a ninguna copa. Pelea contra sus propios fantasmas. El equipo ratifica entre fecha y fecha que le cuesta hacer pie durante toda la contienda. Esa misma discontinuidad futbolística lo está privando de gozar otro presente. También de respirar otro clima político en medio de la incertidumbre de saber si finalmente las elecciones presidenciales serán el 18 de diciembre como ordenó IGPJ o bien podría haber sorpresa en breve.

Más allá de todo, lo cierto es que Central afrontará un partido nada sencillo contra un River que vivirá una cita especial porque representará la despedida en casa como entrenador del Muñeco Gallardo. Pero a Tevez eso lo tiene sin cuidado porque tiene en claro que tiene la obligación de cerrar la campaña con la frente en alto.

Probable formaciones:

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Javier Pinola y Elías Gómez; Agustín Palavecino, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz y Juan Fernando Quintero; Ezequiel Barco y Lucas Beltrán. DT: Marcelo Gallardo.

Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Javier Báez, Facundo Almada y Lautaro Blanco; Kevin Ortiz, Francis Mac Allister, Gino Infantino o Mateo Tanlongo y Facundo Buonanotte; Jhonatan Candia o Frías y Alejo Veliz. DT: Carlos Tevez.

Estadio: Monumental

Arbitro: Fernando Echenique

Hora: 20.30

TV: ESPN Premium

Radio: LT8

Minuto a minuto: www.lacapital.com.ar