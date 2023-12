Central: Toledo se mete en el equipo, pero por O'Connor

El juvenil no está al cien por la molestia que sufrió frente a Platense y se queda afuera del choque ante River. Mismo esquema con un doble 5 más combativo

Todo parecía que transcurría de manera normal en el campamento canalla, pero en las últimas horas de este jueves y las primeras del viernes trascendió que O'Connor no estaba al ciento por ciento y que podía quedarse afuera de los once. El juvenil tuvo que dejar la cancha ante Platense, pero pareció que había sido una simple fatiga. Lo cierto es que no está a pleno desde lo físico y por eso Russo tuvo que excluirlo.