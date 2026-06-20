Alemania ganó y se clasificó a la siguiente fase después de 12 años

El equipo europeo derrotó por 2 a 1 a Costa de Marfil después de estar abajo en el marcador. Deniz Undav marcó los dos tantos.

Deniz Undav sale a celebrar el gol del empate de Alemania. Luego el delantero del Stuttgart marcaría también el tanto de la victoria.

Con un gol agónico cuando se jugaban cuatro minutos de adición del segundo tiempo, Alemania derrotó a Costa de Marfil después de estar abajo en el marcador en el primer tiempo y se aseguró el pasaje a la siguiente fase de la Copa del Mundo.

El equipo alemán no superaba la instancia de grupos desde hace 12 años, en el Mundial de Brasil 2014. En Rusia 2018 y Qatar 2022 no había podido clasificarse a los octavos de final (ahora irá a 16avos), dos episodios sorprendentes teniendo en cuenta la historia de esta selección en los mundiales.

Los africanos se habían puesto en ventaja a los 30 minutos del primer tiempo mediante un gol de Franck Kessie, pero Alemania lo dio vuelta en la segunda etapa con los goles de Undav a los 68 y los 94. El delantero del Stuttgart lleva tres goles y dos asistencias en apenas 56 minutos de juego en el Mundial 2026. En el debut, había marcado el sexto tanto alemán contra la débil selección de Curazao en la goleada por 7 a 1, la más abultada en lo que va del Mundial.

Alemania, a la siguiente ronda

Con la victoria ante Costa de Marfil, el equipo europeo se convirtió en el tercer clasificado para la siguiente fase de la Copa del Mundo que se juega en Estados Unidos, México y Canadá, cuando apenas se jugaron dos partidos. Los otros son los locales México y Estados Unidos, el equipo conducido por el santafesino Mauricio Pochettino.

Al equipo del entrenador Julian Nagelsmann le dio mucho trabajo conseguir la victoria ante los africanos, que en la primera jornada habían vencido (también agónicamente ) a Ecuador por 1 a 0. Costa de Marfil incluso pudo haber ganado el partido, algo que lo hubiese depositado en la siguiente fase y al mismo tiempo hubiese complicado las chances de los germanos .

El partido fue uno de los mejores de todos los que se jugaron hasta ahora enla Copa del Mundo. Costa de Marfil jugó muy bien colectivamente, gracias a sus sólidos recursos en en todas las líneas. Tuvo a Alemania contra las cuerdas en varios pasajes del encuentro y es claro que sigue siendo un serio candidato para avanzar varios casilleros si mantienen el nivel de juego que mostraron hasta ahora.

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Un equipo con recursos

Pero Alemania es siempre Alemania, un equipo al que no se puede dar por vencido hasta que el partido se termina. Nagelman tiene recursos, como Undav y Amiri. El primero no es titular y juega poco, pero rinde. Y ante Costa de Marfil marcó los dos goles del equipo. Amiri, en tanto, es muy importante para el equipo y es quien dio la asistencia en el gol del empate.

Alemania es, por otra parte, el equipo que más veces dio vuelta un resultado en la historia de los mundiales. Lo hizo en 16 ocasiones, un dato que demuestra por sí solo que se trata de un equipo al que nunca hay que dar por muerto.