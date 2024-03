Central tiene muchas intenciones, pero poco poder ofensivo

El campeón transita por la cornisa de la irregularidad. El marco de la realidad indica que desde que arrancó la temporada no pudo hacer pie como todos esperaban. Si bien ratificó su hegemonía en los clásicos ante Newell’s, está instalado en los 16avos de la Copa Argentina y espera saber qué rivales enfrentará cuando se largue la fase de grupos de la Copa Libertadores, hay otros puntos que distinguen al elenco de Arroyito. Un dato nada menor es que toda la comunidad auriazul aún mantiene la esperanza y tiene como objetivo de base instalarse en los playoffs en pos de ver si puede retener la corona. Por ahora no le alcanza para meterse en la conversación por la intermitente campaña que viene exhibiendo . Y otro punto que sobresale en este equipo que comanda Miguel Russo es que convierte poco y nada. Los números son raquíticos. Los auriazules solo pudieron hacer siete goles en 10 presentaciones. La cosecha es pobre y está en el mismo paralelo que Huracán. El dato de consuelo es que hay dos conjuntos que están peores que los centralistas: Riestra y a Atlético Tucumán.

Pero a la vez cuenta con poco poder ofensivo. Central no logra marcar la diferencia a gran escala entre presentación y presentación. Una sola vez pudo hacer dos goles en un mismo partido. Fue en la victoria contra Gimnasia en el Gigante, por la sexta fecha.

Para un equipo con pretensiones de ser protagonista es muy escasa la performance en materia de ataque. El canalla además pintaba para tener otro presente. No solo porque se reforzó con varios jugadores sino además porque este 2024 es especial desde lo deportivo.

Tiene por delante varios objetivos a gran escala. El inmediato es tratar de meterse como mínimo en los playoffs de la Copa de la Liga. No solo porque es el actual campeón. También porque le tomó el gusto a lo dulce de ser protagonista a nivel nacional.

Poca cosecha

Es verdad que en el torneo local viene a los ponchazos. No se fue a la banquina, pero la mordió en un par de vueltas. En 10 giros que dio la rueda del campeonato perdió cuatro veces: Talleres (4 a 1), Independiente (1 a 0), Huracán (1 a 0) y Vélez (1 a 0). Demasiado puntos cedidos para un certamen de corto alcance.

A eso hay que sumarle que el canalla ratifica prácticamente entre fecha y fecha que le cuesta generar juego de manera regular. Russo expresó que los medios exigían más a Central en una rueda de prensa a modo de escudo. Sin embargo, lo cierto es que los rivales ponen contra las cuerdas a sus muchachos y lo lastiman.

También es verdad que el elenco de Arroyito no tiene un delantero que sea intocable. Mucho menos que ande derecho o con buena racha. El experimentado entrenador rotó a Tobías Cervera y a Luca Martínez Dupuy, quienes son los que más salieron en la foto principal en lo que va de la Copa de la Liga. Russo además le dio minutos al juvenil Agustín Módica y al curtido uruguayo Abel Hernández.

Hasta la fecha la producción es escasa. Apenas siete conquistas en 10 presentaciones: Luca Martínez Dupuy (2), Maximiliano Lovera, Tobías Cervera, Carlos Quintana, Ignacio Malcorra y Tomás O’Connor. Esto refleja además que al no facturar no puede subir posiciones de manera progresiva. No solo porque perdió cuatro veces e igualó dos: una cero a cero (Banfield) y otra 1 a 1 (Atlético Tucumán)

El canalla se reposicionó un poco tras el triunfo contra Newell’s en el Coloso con un tanto de Malcorra. Pero por ahora no le alcanza para instalarse en el lugar que desea: en la zona de los playoffs. El triunfo de Riestra ante Independiente además le hizo un guiño porque el rojo quedó con 18 puntos e hipotecó su lugar entre los cuatro primeros.

Claro que el equipo de Russo no podrá llegar en esta fecha a la zona verde de los protagonistas principales porque ni venciendo el martes a Argentinos Juniors en La Paternal (podría ser uno de los punteros si gana) le alcanzará desde lo numérico. Aunque sería importante un triunfo porque achicaría la brecha que hoy en día parece una barrera de coral (llegaría a los 17 puntos).

Puertas hacia dentro del plantel anhelan clasificar a los playoffs. Pero se le hará cuesta arriba si no mete un cambio de timón y comienza a ganar. Para eso necesita hacer goles. Esos mismos que no llegan como todos esperan. No en vano Central es uno de los equipos que menos conquistas lleva anotadas en el torneo.

Suma siete goles como Huracán y solo superó a Riestra y a Atlético Tucumán. Demasiado poco poderío ofensivo para un conjunto que tiene muchas intenciones y aspiraciones, sea a corto plazo como medio y largo (debe seguir jugando la Copa Argentina y tendrá además la Libertadores).

Con la mente en Argentinos

Archivó rápido el triunfo por penales contra Douglas Haig en cancha de Unión. Central dejó este mismo viernes de lado la Copa Argentina porque en breve deberá presentarse en La Paternal para medirse ante Argentinos, que si gana seguirá bien arriba de las posiciones. El canalla entrenó en el country de Arroyo Seco y volverá a hacerlo en esta matinal sabatina jornada. Con respecto a cómo podría formar contra el Bicho, Miguel Russo metería mano con respecto al encuentro copero.

La tropa se mueve sin bajas sabiendo que se vendrá un encuentro de alto voltaje. Para llegar mejor, los canallas deberán ajustar todas las líneas. Es que salvo el arco, donde Jorge Broun es el gran pilar pese al yerro ante Douglas, el resto debe mejorar.

La defensa tendrá un retoque seguro de antemano. Quintana no jugará porque deberá cumplir con la suspensión. El reemplazante será Juan Komar. El otro zaguero será Mallo. En tanto, el lateral izquierdo estará en manos nuevamente de Sández, ya que ante Douglas actuó Alan Rodríguez.

En el medio volverán Ortiz y O’Connor. Habrá que ver si más adelante se suman Lovera, Malcorra y Campaz. O bien lo hace Ocampo. Arriba podría estar Cervera o Abel Hernández. Russo tiene aún margen como tarea por resolver.

Por otra parte, el sub-20 auriazul que dirige Matías Lequi jugará este sábado a las 15 frente a Aucas de Ecuador en Maldonado (Uruguay), por el tercer puesto de la Copa Libertadores.