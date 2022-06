Central sortea una campera firmada por Tevez: la reacción de los hinchas

La llegada de Carlos Tevez a Rosario Central no deja de generar repercusiones, tanto en el mundo canalla como fuera de él. Desde que el club anunció que se convertiría en el sucesor de Leandro Somoza como director técnico del primer equipo, el ex futbolista de Boca se instaló en la conversación pública y, como era de esperar, monopolizó la atención de los hinchas auriazules.

A horas de asumir, Tevez enfrentó la primera dificultad para imponer su proyecto en el equipo de Arroyito, cuando se supo que Carlos Retegui no asumiría como su ayudante de campo. El ex entrenador de Los Leones y Las Leonas prefirió mantener su cargo como secretario de Deportes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, pese a repetir hasta el cansancio que es parte del proyecto Tevez, no asumió el cargo.

Entre los hinchas canallas, en tanto, el debate sobre si Tevez sí o Tevez no ocupa horas y horas de discusión desde el día que se anunció que sería el técnico de Central. Y eso no cambia. Los fanáticos no pierden oportunidad para expresar lo que les genera el Apache, y a veces esa posibilidad les cae del cielo.

https://twitter.com/carc_facundo/status/1539770503786889222 Paso flandria y dijo que somos un clusito de barrio — CENTRAL FIESTA (@carc_facundo) June 23, 2022

Ocurrió repetidamente la última semana, y volvió a pasar ahora con un posteo que Rosario Central hizo en sus redes sociales. En la publicación, el club invitaba a socios e hinchas a participar de un sorteo de la campera del equipo... autobiografiada por el flamante técnico. Para eso hay que seguir a las cuentas del club, darle likes y compartir la publicación que invita a participar del sorteo. Y listo.

Pero, como ocurre con casi cada cosa que se postea en redes, la puerta quedó abierta para que los canallas se expresaran. Y muchos lo hicieron, sobre todo en Twitter (En Instagram muchos se anotaron para el sorteo). Llovieron las críticas a los directivos por la contratación de Tevez, y los comentarios negativos sobre la escasa o nula pertenencia del Apache al club de Arroyito. También los memes y las bromas. Se sabe que suele pasar en Twitter, Instagram y Facebook: la gente comenta lo que siente y quiere. Y los hinchas de Central lo hicieron.

https://twitter.com/fine_rc/status/1539748701496918017 Autografiada ? Quien es el/la de marketing ?

Volve @Caragliom9 te extrañamos ! — Fine RC (@fine_rc) June 22, 2022

Queda como síntesis la sensación de que muchos, quizás demasiados hinchas de Central, no están de acuerdo con que Tevez sea el técnico. Y que este no arranca su ciclo con hándicap a favor. El tiempo dirá si los reparos mayoritarios de los simpatizantes canallas tenían o no razón de ser. La pelota ahora está del lado del flamante entrenador, que debutará como tal precisamente al frente de un equipo muy grande que se encuentra en una situación deportiva delicada.