Dos de cal y tres de arena para Central en el último clásico en Arroyito

Central festejó en el último clásico ante Newell's y disfrutó otra buena noticia, pero también sumó algunos dolores de cabeza por infracciones.

Guillermo Ferretti

4 de septiembre 2025 · 15:03hs
El último partido completo de Central en el torneo Clausura sigue siendo el del clásico. Y lo más importante para el equipo de Ariel Holan y toda su hinchada fue el triunfo ante Newell's. Pero ahora se conocieron otras secuelas, alguna con sonrisas y otros con dolores de cabeza.

La suspensión por el mal estado del campo de juego en el estadio Eva Perón, en el último encuentro ante Sarmiento, dejó para Central como última referencia el clásico, algo que se mantendrá hasta que reciba a Boca en diez días más.

Y por supuesto, la victoria por 1 a 0 con el golazo de Ángel Di María hizo que para todo el pueblo canalla, nada sea más importante. Sin embargo, se conocieron algunos detalles más que le dieron una nueva satisfacción y a su vez dolor de cabeza.

El fallo de la AFA para Central ante Newell's

Y la novedad que le cayó bien al club fue el nuevo récord de presencia de público en un evento deportivo de la provincia. En ese sentido, el último clásico en el Gigante arrojó la presencia de 51.416 espectadores según control municipal.

De acuerdo a la misma, en la popular norte ingresaron 16.069 personas, en la popular sur 12.414, en la platea Cordiviola 10.760 y en la platea del Rio 12.173.

Pero esa misma cantidad de público que habla de convocatoria para un partido de esta magnitud, también le traerá problemas a Central ya que se labraron actas de infracción porque se superaron la capacidad máxima en dos tribunas.

En efecto, la capacidad máxima permitida del Gigante es de 46.755 personas, por lo que hubo 4.661 de más el día del clásico.

En dos de las tribunas se labraron esas actas de excesos, en la popular norte de Regatas donde hubo la mayoría: 3.219 personas de más. Mientras que 659 se excedieron en la popular sur de Génova.

Pero además, los encargados de la inspección al Gigante informaron por exceso de pirotecnia, por lo que seguramente a Central le corresponderán tres multas.

Por Martín Stoianovich

