La Capital | Di María

La acción discutida del final que protagonizó Di María y le dio el pasaje a Central a la Libertadores

El mini partido se terminaba 0 a 0, pero apareció Fideo, le cometieron penal, facturó y Central se metió en el torneo continental

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

24 de octubre 2025 · 17:34hs
Di María

Marcelo Bustamante / La Capital

Di María, tendido en el piso tras el penal. Central lo ganó al final.

Se jugaba el segundo tiempo del mini partido y todo se encaminaba para el 0 a 0. Y allí se dio la corrida de Ángel Di María, que resolvió una ecuación que hasta ahí no tenía una respuesta favorable para Central. Le cometieron penal, que protestó todo Sarmiento, y luego sentenció Fideo, para lograr tres puntos vitales para los de Arroyito.

Di María corrió lanzado por la izquierda y el arquero de Sarmiento, Lucas Acosta, se arrojó al piso de manera temeraria con los pies para adelante. En su intento de despejar la pelota, se llevó puesto a "Angelito".

El árbitro Andrés Merlos no dudó y sancionó la pena máxima ante las protestas de todo los juninenses.

Angel3
Di María ejecuta el penal que le dio el triunfo a Central ante Sarmiento.

Di María ejecuta el penal que le dio el triunfo a Central ante Sarmiento.

El Var no consideró revisar la jugada de Di María

Incluso el VAR no lo llamó a revisar la jugada porque estuvo de acuerdo con el fallo. El propio Di María se hizo cargo del penal y le dio 1 a 0 a Central.

>> Leer más: Central le ganó a Sarmiento con gol de penal de Di María y se metió en la Copa Libertadores 2026

Con este grito, Di María llegó a los seis goles en el Clausura y es el goleador del Canalla en el torneo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1981809573192225011&partner=&hide_thread=false

Ariel Holan se tomará su tiempo para definir los once de Central que jugará el domingo en el Gigante.

Central: los jugadores que le generan dudas a Holan para definir el equipo ante Platense

