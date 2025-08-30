Central empataba ante Sarmiento en Junín y el partido fue suspendido en el entretiempo

Al término del primer tiempo Central igualaba 0 a 0 ante Sarmiento en Junín y Merlos decidió no jugar la segunda mitad por la lluvia.

Central quiere volver a sumar de a tres en busca de un lugar en las copas.

Central tiene como rival a Sarmiento, pero también a la lluvia.

Central empataba 0 a 0 como visitante ante Sarmiento en Junín por la fecha 7 del torneo Clausura 2025 al término de la primera mitad. Pero por la abundante lluvia caída, el juez Andrés Merlos decidió suspender el partido. Ahora debe definir la AFA cuándo se juega.

IMPRESIONANTE ATAJADA DE ACOSTA ANTE EL CABEZAZO DE VÉLIZ

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1961923274318696951&partner=&hide_thread=false El enojo de Di María por una falta recibida



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 30, 2025

PT 2': Polémica en el área de Central en una jugada que el VAR no revisó

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1961917914933612683&partner=&hide_thread=false Contera cayó en el área de Rosario Central ¿Hubo penal de Quintana? Para Merlos y el VAR no pasó nada



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 30, 2025

Fatura Broun se llevó la moneda otra vez

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1961915956460523&partner=&hide_thread=false Otro souvenir para la casa del Fatu Broun El arquero de Rosario Central se llevó la moneda de Merlos#LPFxTNTSports — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 30, 2025

Estadísticas de Sarmiento vs Central

