Central: Sández y Bogado se sienten listos para arrancar

Y la pregunta obligada sobre en qué condiciones lo hacía desde lo físico y también desde lo futbolístico. “Estoy muy bien físicamente porque venía entrenando. Por ahí no llegué con tanta continuidad, pero sí estuve entrenando de la mejor manera. Creo que si el técnico lo dispone ya estoy a disposición como para jugar”, insistió Sández, a quien seguramente no hubo que explicarle absolutamente nada sobre Central. “Sabemos que la hinchada es increíble, de hecho el otro día estuvimos en la cancha junto con Gio (Bogado) y lo pudimos compartir. Siempre es lindo jugar en este tipo de clubes”, destacó.

Hay un detalle que por ahí a muchos se les escapa y tiene que ver con el inicio en la carrera de Sández en primera división. Es que fue Russo quien le dio la posibilidad de jugar en la máxima categoría. “Miguel fue el técnico que me hizo debutar en Boca y siempre le voy a estar agradecido por la oportunidad que me dio de jugar en primera, pero ahora estamos acá y más allá de que nos conocemos quiero estar a disposición. Me toque o no me toque jugar, siempre voy a tirar para adelante”.

Las palabras de Bogado anduvieron en la misma sintonía que las de Sández, con la diferencia lógica de que el volante ofensivo guaraní llega proveniente de otro país, sin un conocimiento tan fino como el de su compañero. De igual forma, habló de “hacer bien las cosas” y “darle al club lo mejor”.

“Fue todo muy rápido. Cuando surgió la posibilidad de Central y cuando me dijeron de la chance que había ni lo dudé porque sé que se trataba de un club que siempre compite, con una gran hinchada”, destacó Bogado, de 21 años.

¿Sus características como jugador? “Soy un volante mixto, que le gusta pisar las dos áreas. Me gusta ayudar a mis compañeros y como todo a jugador, hacer goles”, dijo.

Refu3.jpeg Giovanni Bogado se definió como un "volante misto", al que le gusta marcar presencia en las dos áreas. Virginia Benedetto / La Capital

Bogado se sinceró por completo cuando hizo referencia a que “para mí el desafío es muy grande porque el fútbol paraguayo es muy diferente al de Argentina, es un lindo paso para cumplir los objetivos que tengo en lo personal. Más allá de eso, ayudar al equipo va a ser lo más importante”.

“En Paraguay estaba en competencia y llego en ritmo. El último fin de semana no pude jugar porque estaba terminando de arreglar las cosas con Central, pero estoy bien en lo físico, a disposición del técnico”, agregó el futbolista paraguayo, para quien “la visión que hay en Paraguay de Central es muy buena porque se mira mucho el fútbol argentino. Sé la locura con la que se vive el fútbol en este club”.