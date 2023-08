Central sale a la cancha con lo que tiene a mano

El canalla hará este sábado a la mañana una doble jornada amistosa ante Sarmiento de Junín en Arroyo Seco. Russo no definió los equipos, pero el plantel tiene bajas.

Será el único partido previo al relanzamiento de la actividad oficial. Central recibirá este sábado a Sarmiento en el country de Arroyo Seco de manera informal. La jornada matinal está programa y pactada para llevar a cabo dos ensayos. Miguel Russo decidirá sobre la hora con qué actores afrontará cada desafío . No sería extraño que apele a dos formaciones mixturadas. El dato que sobresale es que tendrá más bajas que altas en el plantel.

La práctica de este viernes no arrojó pistas de cómo podría jugar el canalla ante el verde de Junín. No hubo una actividad puntual pensando en un equipo titular, y otro suplente . La rutina fue con pelota, aunque escueta y liviana. Tal vez por la inmediatez del encuentro.

Desde el club no informaron si hay bajas a la vista. No obstante, este cotejo amistoso será una prueba de fuego para Russo pensando en lo que vendrá. Deberá ver si le dará la titularidad al 9 que pidió en su momento, Octavio Bianchi, pese a que luego no le dio tanto rodaje.