Central: Quintana está casi afuera del partido ante Boca

El zaguero central tiene una lesión en la planta del pie y si no llega en su lugar iría el juvenil Juan Giménez. El DT mantendrá la base del último partido

Carlos Quintana gana desde arriba ante el Decano. El central no pudo completar los 90 minutos.

Hay una máxima en el fútbol que dice que equipo que gana no se toca y Matías Lequi , en medio de una semana bastante corta de trabajo, tenía todo para llevarla a la práctica, pero todo parece indicar que no podrá debido a la casi segura baja de Carlos Quintana . El Pelado tiene un pie afuera del equipo de Central que el próximo sábado visitará a Boca en La Bombonera producto de la lesión en la planta del pie que sufrió en el encuentro ante Atlético Tucumán , en el que debió ser reemplazado.

De cumplirse esto, Central irá nada menos que a cancha de Boca sin su dupla de zagueros centrales habitualmente titular, ya que Facundo Mallo se repone de un desgarro en el aductor y todavía no está disponible.

Matías Lequi: "Me gusta que el equipo sea intenso, protagonista"

Lo cierto es que si Quintana no está, el elegido para reemplazarlo no será otro más que Juan Giménez, el chicos de 18 años que viene de darle la victoria al Canalla en el último encuentro, segundo después de haber ingresado en lugar de Quintana. Es que, como ya se mencionó, como Mallo no está disponible, Miguel Barbieri seguirá en esa posición.