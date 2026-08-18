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Avances: la tomografía computada, precisión tridimensional y velocidad

Capaz de reconstruir cortes milimétricos del cuerpo en segundos se consolida como una pieza clave ante emergencias y en el seguimiento de enfermedades

18 de agosto 2026 · 17:02hs
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Avances: la tomografía computada, precisión tridimensional y velocidad

En el amplio mapa de la medicina y la exploración diagnóstica contemporánea, la ecografía suele constituir la primera línea de abordaje por ser un método ágil, accesible y completamente libre de radiación ionizante. Sin embargo, cuando la práctica médica exige una resolución anatómica superior, una velocidad de adquisición extrema y una visión volumétrica profunda del organismo humano, la Tomografía Computada (TC) se erige como un pilar absolutamente fundamental. Ante escenarios críticos de urgencia médica, politraumatismos severos o la imperiosa necesidad de detectar y caracterizar lesiones milimétricas en tejidos profundos, este estudio se vuelve determinante para guiar las decisiones clínicas y quirúrgicas con total seguridad.

A pesar de que se trata de un procedimiento ampliamente habitual en la práctica sanitaria cotidiana, es sumamente frecuente que los pacientes experimenten incertidumbres o temores antes de ingresar al tomógrafo. Interrogantes sobre cómo se diferencia este método de una radiografía tradicional o de una resonancia magnética, si requiere alguna preparación previa particular o bajo qué circunstancias exactas resulta indispensable administrar contraste endovenoso, son consultas constantes en la previa del estudio.

Tecnología y salud

Comprender en profundidad el alcance de esta tecnología no solo despeja dudas, sino que permite valorar su trascendental papel en la salud pública actual. ¿Cómo funciona la tomografía computada y qué características la definen? El principio fundamental de la tomografía computada reside en la combinación estratégica entre la emisión de rayos X y el procesamiento informático de altísima velocidad. A diferencia de la radiografía convencional, la cual proporciona una única imagen plana bidimensional en la que las distintas estructuras anatómicas se superponen inevitablemente, el tomógrafo posee un tubo emisor y múltiples detectores que giran rápidamente alrededor del paciente, capturando múltiples proyecciones desde distintos ángulos.

Toda esa enorme masa de datos recolectada durante el giro es procesada de manera instantánea mediante algoritmos matemáticos complejos para reconstruir cortes transversales finísimos y de extraordinaria resolución. En la actualidad, los equipos conocidos como tomógrafos multicorte o multidetector representan un salto cualitativo trascendental, ya que permiten realizar reconstrucciones tridimensionales (3D) de estructuras óseas, vasos sanguíneos y órganos sólidos con un nivel de detalle incomparable y en una fracción de segundo.

"La principal ventaja de la tomografía computada radica en su capacidad para ofrecer detalle anatómico en tiempos cortos. Nos permite evaluar desde una fractura compleja hasta patología vascular o tumoral con precisión milimétrica, algo determinante en la toma de decisiones críticas", explica el doctor Juan Manuel Montero, especialista médico del servicio de Diagnóstico por Imágenes de Diagnóstico Médico Oroño.

Esta capacidad de desagregar el cuerpo humano en láminas virtuales milimétricas otorga a los profesionales de la salud la posibilidad de explorar la anatomía interna sin procedimientos invasivos, identificando alteraciones incipientes que de otro modo quedarían ocultas detrás de estructuras de mayor densidad.

Exploración por especialidades: tipos de estudios y aplicaciones principales

La tomografía computada es una herramienta transversal que abarca prácticamente todas las especialidades médicas y quirúrgicas. Dependiendo del área corporal que se necesite explorar y de la sospecha diagnóstica establecida por el médico tratante, la TC despliega su utilidad en campos estratégicos de alta demanda clínica:

TC de Cerebro y Cuello: Es la herramienta de elección inmediata e insustituible ante la sospecha de un Accidente Cerebrovascular (ACV), ya sea de origen isquémico o hemorrágico. Asimismo, resulta vital en la evaluación de traumatismos encéfalocraneanos (TEC), aneurismas, tumores cerebrales o evaluación de tejidos blandos del cuello.

TC Torácica y de Alta Resolución (TACAR): Es la modalidad indispensable para evaluar el parénquima pulmonar. Permite diagnosticar procesos infecciosos complejos, nódulos pulmonares solitarios, patologías obstructivas crónicas, fibrosis pulmonar, enfisema, afecciones del mediastino y eventos de tromboembolismo pulmonar (TEP).

TC Abdominal y Pelviana: Brinda una evaluación pormenorizada de órganos como el hígado, el páncreas, los riñones y el bazo, así como del tubo digestivo. Es fundamental en el diagnóstico rápido del abdomen agudo (como apendicitis, diverticulitis u oclusión intestinal) y es la piedra angular en la detección, estadificación y seguimiento de patologías oncológicas.

Angiotomografía (Angio-TC): Representa un abordaje no invasivo para el estudio detallado de arterias y venas en todo el territorio corporal (incluyendo la arteria aorta, las arterias coronarias, la circulación cerebral y los miembros inferiores o superiores). Este procedimiento permite diagnosticar y planificar el tratamiento de aneurismas, estenosis vasculares y malformaciones hemodinámicas.

TC Osteomioarticular: Mediante las reconstrucciones tridimensionales, este estudio se vuelve decisivo para la planificación prequirúrgica de fracturas articulares complejas, el análisis de la calidad ósea y el control posoperatorio de prótesis u osteosíntesis. En numerosos estudios, para incrementar la diferenciación entre los tejidos sanos y los procesos patológicos o para analizar la dinámica de la circulación sanguínea, se administra sustancia de contraste iodado por vía intravenosa. Este procedimiento se lleva a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad internacional, que incluyen la evaluación previa de la función renal del paciente para garantizar un procedimiento inocuo y altamente efectivo.

Seguridad, dosis optimizada y vanguardia tecnológica en Rosario

La máxima precisión diagnóstica de una tomografía y la absoluta seguridad del paciente no dependen únicamente del principio físico del equipo, sino de dos factores fundamentales: la vanguardia del equipamiento utilizado y la capacitación continua del equipo profesional a cargo. “En la Rosario y su región de influencia, Diagnóstico Médico Oroño se posiciona como el indiscutible referente en diagnóstico por imágenes, disponiendo de una extensa red de tomógrafos multislice de última generación distribuidos en sus principales instituciones de salud: DMO en Oroño 1515, GO Centro Médico Alto Rosario y GO Centro Médico San Lorenzo”, señala el doctor Montero.

Estos equipos de alta gama tecnológica incorporan avanzados softwares de reconstrucción iterativa. “Esta innovación informática permite obtener imágenes de una nitidez diagnóstica superior mientras se reduce significativamente la dosis de radiación recibida por el paciente, logrando disminuciones de entre el 50% y el 70% en comparación con los equipos de generaciones anteriores”, explica el profesional.

Asimismo, la velocidad ultrarrápida del escaneo permite completar estudios corporales totales en tan solo unos segundos. Este beneficio resulta crucial para la atención de pacientes pediátricos, personas politraumatizadas en situación de emergencia o pacientes con movilidad reducida que no pueden sostener la posición durante períodos prolongados.

No obstante, la tecnología más avanzada cobra su verdadero sentido médico cuando es interpretada por profesionales de probada experiencia. “Detrás de cada tomografía computada realizada en la red de Diagnóstico Médico Oroño, existe un cuerpo médico altamente capacitado y encabezado por especialistas radiólogos de gran trayectoria. Estos profesionales integran de manera rigurosa los hallazgos volumétricos observados en las imágenes con el historial clínico particular de cada individuo, asegurando un diagnóstico certero que sirve de cimiento firme para la posterior conducta terapéutica”, destaca Montero.

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