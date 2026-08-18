Tres bebidas calientes y caseras para hacerle frente a la ola de frío

Las bajas temperaturas invitan a envolver las manos en tazas con bebidas calientes. En esta nota, tres opciones infaltables para todos los gustos

Uno de los grandes placeres que llegan con el invierno es la búsqueda de refugio en bebidas calientes . No hay nada como envolver las manos en una taza de la infusión preferida y esperar que su calor le de fuerza al cuerpo para enfrentarse a las bajas temperaturas. Y como existe una variedad inabarcable de ellas, vale la pena repasar algunas de las imperdibles para esta temporada.

La variedad de sabores, estilos y recetas , permite a cada uno elegir su infusión caliente favorita y prepararla de forma personalizada. A continuación, algunos consejos sobre las bebidas más consumidas y llamativas para el invierno.

Esta bebida tradicional de la India ha adquirido muchísima popularidad gracias a su sabor especiado, resultado de la mezcla de té negro con especias aromáticas como canela, jengibre, cardamomo y clavo de olor. Además de su sabor tan único y elegido, estas hierbas poseen beneficios antiinflamatorios, antioxidantes y digestivos.

El té Chai se puede encontrar con diversas marcas y presentaciones como hebras, saquitos o polvo. La forma más sencilla de prepararlo es sumando un saquito de té a una taza con agua caliente (no hervida) y dejarlo reposar. Se le pueden sumar endulzantes como azúcar, edulcorante o miel. También se ha vuelto popular el “Chai Latte”, que consiste en sumarle un chorro de leche caliente al Té Chai.

Chocolate caliente

Tradicional, intenso y reconfortante: el chocolate caliente es un aliado infaltable durante los meses de frío. Existen múltiples formas de prepararlo y cada persona tiene su favorita. Sea con cacao en polvo o en barra, suave como el “submarino” o intenso y lleno de especias, esta bebida acompaña cualquier factura, galletita, tortas, masas y tostadas.

Para preparar un buen chocolate caliente se puede utilizar chocolate en barra o en polvo, se recomienda que sean lo más puros posibles, sin azúcares. Se colocan en una ollita con leche (puede ser animal o vegetal) y se lleva a fuego lento. El secreto está en sumar una cucharadita de maicena (fécula de maíz) disuelta en un poco de leche fría antes de llevar todo al fuego. Eso le da cuerpo sin alterar el sabor. Cocinar a fuego bajo y revolver sin parar es clave. Se puede agregar azúcar, miel o edulcorante y especias como la clásica canela o la infaltable esencia de vainilla. A la hora de decorarlo, también se le puede sumar crema batida, canela en polvo, malvaviscos, etc.

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Vino caliente

¿Polémico? Sí. Pero también original e interesante para aquellos que disfrutan cerrar el día con una copa de vino incluso en invierno. El vino caliente es más tradicional de lo que parece en distintas regiones.

Esta bebida se elabora calentando vino tinto en un jarrón a fuego lento, sumándole cítricos como naranja o limón y especias como canela, clavo de olor, anís y lo que se desee. Lo importante es prestar atención a la temperatura y no dejar que el vino llegue a hervir ya que de esa manera se evaporaría el alcohol.