Central: qué dice el parte médico sobre Quintana y Mac Allister

A juzgar en la previa, todo indica que la presencia del defensor está descartada para jugar este miércoles en San Nicolás por la Copa Argentina frente a Central Norte de Salta. Mientras que la del mediocampista está en veremos pero no sería arriesgado porque el plantel ya perdió un soldado clave en la zona neurálgica como Walter Montoya y no puede darse el lujo de quedarse sin otra pieza. Sobre todo porque el plantel es corto.

En consecuencia, este parte deja más dudas que certezas en torno a lo que realmente padece el zaguero central. Quintana tiene afectado los ligamentos del hombro derecho, pero según pudo certificar este medio, "no hubo rotura". Igualmente, ante la duda y para que no suceda como pasó con Montoya (no le hicieron estudios pos Talleres y terminó resintiéndose y siendo operado del tobillo derecho, le harán un nuevo estudio para certificar cuál es el verdadero cuadro de situación que envuelve al jugador).