Tenía una restricción de acercamiento y terminó apuñalado en discusión familiar

El incidente sucedió en la zona noroeste de Rosario y el joven herido está internado en el Heca, pero con custodia de la policía

El joven herido con una puñalada está internado en el Heca con custodia policial

Una discusión familiar terminó con un muchacho herido por una apuñalado e n el abdomen . El joven huyó del lugar y horas después se presentó en el Policlínico San Martín, pero debido a la gravedad de las lesiones fue derivado al Hospital Clemente Álvarez donde quedó internado con custodia policial porque se comprobó que había quebrantado una restricción de acercamiento a familiares impuesta por la justicia.

La secuencia de la agresión no estaba del todo clara y es materia de investigación . Según indicaron voceros policiales, el incidente se registró alrededor de las 17 de ayer en Yagüareté al 800, en la zona noroeste de Rosario.

La Policía fue notificada que en ese lugar había producido una situación violenta vinculada a una restricción de acercamiento que había sido quebrantada.

De acuerdo con los testimonios que recolectaron los uniformados, en el lugar se había producido una violenta discusión entre dos cuñados, uno de los cuales tenía una restricción de acercamiento a su familia. En ese contexto se produjo una agresión y al esa persona sufrió una herida en el abdomen para luego escapar del lugar.

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Minutos más tarde, la Policía tomó conocimiento del ingreso de esa persona en el Policlínico San Martín, quien presentaba lesiones. Posteriormente fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez para una mejor atención, pero quedó internado con custodia policial.

Los voceros reportaron que el acusado, Diego A., quedó aprehendido y al mismo se le secuestró un cuchillo.