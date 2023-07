Central: Oviedo se desgarró y se pierde lo que resta del torneo

La lesión que sufrió Fabricio Oviedo no sólo lo sacó del partido ante Central Córdoba de Santiago del Estero , sino que lo dejará afuera de lo que resta del torneo. Es que lo que sufrió el delantero es una “ruptura fibrilar en el isquiotibial de la pierna derecha” , según lo informado por el club a través de sus redes sociales.

Era un hecho que Oviedo no iba a poder jugar el sábado frente a Racing y por los gestos de dolor que evidenció el pasado martes se intuía que la recuperación le iba a llevar un tiempo más prolongado. Si bien desde el club nadie habló precisamente de tiempos, el futbolista se perderá casi seguro los partidos contra River y Belgrano. Por allí podría tener alguna posibilidad de estar nuevamente a disposición en el partido por Copa Argentina ante Chaco For Ever, previsto para el miércoles 2 de agosto.