¿Central tendrá otra temporada de invierno sin pileta?

Lo temporal se tornó eterno. Central hace varios años que no puede ofrecerle a la masa societaria el servicio de la pileta en invierno por diferentes motivos. La directiva hizo finalmente las obras necesarias y exigidas. Pero desde 2019 no puede habilitar el natatorio, que está en las instalaciones donde resalta el Gigante, porque restan algunos temas puntuales a resolver. Sin embargo, los dirigentes más optimistas esperan que Litoral Gas pueda terminar de hacer su parte evaluativa y pruebas correspondientes dentro de los próximos 30 días para tener otra vez en funcionamiento el espejo de agua. Aunque a juzgar por algunas confesiones en off que partieron desde las entrañas del club de Arroyito, no resultará extraño que se postergue todo para la próxima temporada invernal.