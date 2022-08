En el corto tiempo que Carlos Tevez lleva en el “mundo Central” ya hay momento de quiebre, de sensaciones referidas a que algo debe cambiar de inmediato. No hay alarmas que hayan sonado ni estén sonando sobre la figura del entrenador, pero sí la obligación de empezar a enderezar un rumbo que se torció definitivamente en cancha de Belgrano, donde Quilmes le asestó al canalla un duro golpe. No entender que el presente de Central amerita un cambio es desconocer el impacto emocional que generó puertas hacia adentro la eliminación de Copa Argentina. En otro contexto, no hubiera habido una decisión de Tevez de apartar a cinco futbolistas del plantel profesional para que desde este mismo lunes comiencen a entrenar con la reserva (fue lo que trascendió, aunque dentro del club no todos tienen tan claro el panorama). En este contexto Central irá a cancha de Tigre en busca de un mínimo de recuperación que le permita erguir su figura y respirar un poco más aliviado mientras baraja y da de nuevo.