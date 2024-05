Central no pudo lograr la hazaña que fue a buscar, pese a lo digno del intento

Y no hay mucho por analizar de manera gruesa: el objetivo de la Copa grande del continente ya no podrá ser y lo que quedó fue el paso que nadie quería dar, hacia la Copa Sudamericana, en la que deberá jugar un play off contra uno de los segundos de esa competencia. Después, habrá infinidad de cosas más pequeñas para analizar y entre ellos deberá figurar, sin dudas, lo cerquita que estuvo de lograr su cometido, pero el no haber sabido aprovechar su momento en el partido fue otro de los pecados capitales que este equipo cometió a lo largo de una Libertadores de la cual se despidió.