Central no pudo alzar el título de la Copa Santa Fe, que quedó para Unión

Central no pudo. Tuvo su momento en el comienzo del partido, jugó más de 20 minutos con un hombre de más por la expulsión tempranera de un jugador tatengue, pero Unión se lo dio vuelta en una jugada. Ulises Ciccioli cometió penal, vio la segunda amarilla y la roja, Valentino Quintero no pudo contener el rebote pese a haber atajado la pena máxima y así se quedó sin nada. En el adicional llegó el 2 a 0 definitivo. La final disputada en Rafaela no pudo ser para los canallas, que no pudieron repetir el título que ganó con Leo Fernández como entrenador en el 2017. La reserva de Pirulo Rivarola se quedó con las ganas.