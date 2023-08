Central no entra en pánico en el rubro incorporaciones La dirigencia de Central no se desesperará para sumar nuevas caras en el plantel de Russo. Eso sí, el plan será sumar jugadores en este mercado para que rindan en el presente y tengan proyección en el futuro. Por Mariano Bereznicki 12 de agosto 2023 · 06:10hs

Presidente. Gonzalo Belloso sigue buscando jugadores para nutrir al plantel de Central.

Mientras la masa auriazul desespera, la dirigencia espera. Central iniciará en breve la Copa de la Liga. A juzgar por el presente, todo indica que frente a Atlético de Tucumán se presentará con lo que le quedó a mano. Por ahora no llegó ningún refuerzo. Pero arribarán un par de caras. Sobre todo tras las ventas de Alejo Veliz y Gino Infantino. Eso sí, desde Arroyito fueron contundentes cuando Ovación consultó sobre cuál es el plan estratégico a plasmar en este receso. Del otro lado argumentaron que sumarán jugadores que rindan en el presente y tengan proyección a futuro. La faceta deportiva debe continuar creciendo. También remarcaron que no se correrán del eje, que será tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles porque, puertas hacia adentro, no se olvidan que comenzaron la temporada luchando por no descender debido al endeble promedio. A eso hay que sumarle que mostraron como objetivo clasificar a alguna copa internacional.

La gestión que encabeza Gonzalo Belloso no entra en pánico. Muestra temple en un momento donde el frenesí por sumar incorporaciones está en su punto de ebullición. El mercado marca varias tendencias. Una es que muchos equipos ficharon a profesionales sin mediar posibles daños colaterales en sus respectivas tesorerías.

Cada institución busca potenciar su economía mediante una venta. Si es al exterior, mejor. También es verdad que sumaron a jugadores a costos por encima de la lógica o reales posibilidades de afrontar el pago, según lo estipulado a la hora de cerrar una operación. La directiva canalla tiene otro concepto en mente.

No está dispuesta a desembolsar cifras consideradas astronómicas, sea por un defensor, volante o atacante. Por eso no es que no oficializó todavía ninguna compra. Si bien está gestionando con Axel Werner y Maximiliano Lovera, también es cierto que tanto el arquero como el polifuncional tienen aún mucho hilo en el carretel.

La premisa dirigencial es contratar acorde al plan racional económico y financiero. Hay margen como para seguir buceando en el libro de pases, que finalmente se prolongó y cerrará el próximo 31. Esa extensión le vino bárbaro a Belloso y compañía para mantener las pulsaciones y no entrar en un ritmo taquicárdico que los podría depositar en contrataciones sobrevaloradas y con pronóstico reservado en torno a si terminarán realmente jugando en Central. Por eso es que no se ven novedades en concreto. El departamento fútbol hizo decenas de sondeos y recibió una catarata de respuestas que no convencieron en Arroyito. Así la estrategia será seguir sin pausa ni prisa buscando apellidos que realmente puedan llegar, jugar y rendir. La comisión no quiere repetir errores recientes como sucedió con Gaspar Servio y Lucas Rodríguez, esencialmente, pese a que Facundo Agüero tuvo poco rodaje, al igual que Agustín Toledo y Octavio Bianchi. Será momento de que Miguel Russo los sincronice y ensamble de una vez en el equipo. O, al menos, le brinde continuidad entre partido y partido por el bien de Central. No obstante, el cuadro de situación marca que llegarán un par de jugadores en este mercado con la finalidad de que rindan en el presente y tengan proyección en el futuro.