Central no aprovechó el negocio que tenía ante Colón en el Gigante

Jugando de local esta vez tenía la chance de darle valor agregado al punto de Barracas, pero el Central de Russo no jugó bien y no pudo contra Colón.

Malcorra no puede ante su marca, lo mismo que Central que no pudo ante el sabalero.

Podrá quedar el alegato de que no perdió el invicto de local, pero la sensación que quedó en el Gigante tras el 1-1 ante Colón fue más decepción que de conformismo. Porque si había algo que el canalla debía hacer en este partido era jugar como casi siempre lo hace de local con un único objetivo: darle importancia al punto obtenido en cancha de Barracas Central, pero se mancó en el intento. Por eso, la chance desperdiciada no amerita otra lectura más que esa, aunque claro, para entender el punto que sumó hay que ver lo que fue el partido que hizo el equipo, en el que hizo poquito para ganarlo y unas cuantas cosas para perderlo.

Fue tan endeble lo del canalla en ese primer tiempo que los hinchas celebraron cuando Lamolina lo terminó luego de un tiro libre envenenado de Meza que Coyote Rodríguez despejó de cabeza.

Toda esa apatía que Central había mostrado en el primero se extendió a los primeros minutos de un segundo tiempo en el que Russo ya había mandado a la cancha a Infantino en lugar del juvenil O’Connor, porque Colón rápidamente le marcó la cancha al canalla.

En uno de los tantos malos retrocesos del equipo, Colón hizo ancha la cancha, la llevó de un lado al otro, hasta que la pelota terminó en los pies del solitario Meza, que fusiló a Broun.

Eso sí, este Central de vuelo bajo tuvo una gran virtud: el hecho de recuperarse rápido de ese mazazo que había sufrido. Porque a los 6’ (tres después del gol sabalero), Martínez tiró una diablura de aquellas con un doble caño dentro del área, primero a Delgado y después a Picco, quien le cometió penal. Veliz hizo lo suyo y el Gigante volvía a creer.

Pero lo que nadie imaginó es que el equipo entrara en ese letargo futbolístico que lo acompañó hasta el final. A Veliz no le quedó ninguna, Malcorra intentó pero no pudo, Giaccone se desconectó, Campaz no pudo entrar en juego y encima defensivamente la cosa no caminaba del todo bien.

Y en ese partido mal jugado sólo hubo tiempo para lamentar esa contra en la que Dupuy se demoró un instante y sufrir con los córners del final a favor de Colón.

Hubo poco para lamentar por lo que fue el partido, sí para hacerlo entendiendo que la mesa estaba servida para darle valor a un punto de visitante, pero el intento resultó fallido.