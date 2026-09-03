Sin estrellas, Newell's llega al clásico con rebeldía juvenil, referentes importados y un DT sabio

Newell's buscará dar el gran golpe en Arroyito a partir de su andamiaje colectivo y el juego en bloque que pregona su entrenador Kudelka

Facundo Guch le da la posta a Jerónimo Gómez Mattar, dos de los juveniles de Newell’s que se están consolidando en primera división.

Otra vez se juega el clásico. De nuevo la ciudad vibrará con este partido único, inédito en el mundo desde lo pasional. Y Newell's irá al Gigante de Arroyito con una misión urgente: cortar la pésima racha de seis derrota en fila ante su archirrival. Y para ello, a diferencia de un Rosario Central que cuenta con una mega estrella como Ángel Di María, el rojinegro tiene otros atributos en los que confiar, los cuales pasan por el esfuerzo colectivo y por tener un director técnico que desde que llegó le dio al equipo una convicción y una fortaleza competitiva que antes no tenía. Así las armas leprosas están en la suma de todas las partes, más que en las individualidades.

Este Newell’s en alza no irá al Gigante de Arroyito de punto ni a ver qué pasa como en clásicos anteriores. Ahora hay una hoja de ruta y un plan de juego que cuando funciona entrega efectividad y una aceptable cosecha de puntos: sacó siete unidades de las últimas nueve y está en zona de clasificación a los play-offs de octavos de final del Clausura, cuando el objetivo inicial era escaparle al riesgo del descenso.

Ahora bien, la realidad es que a Newell’s todo le cuesta muchísimo porque no tiene ningún jugador de los denominados “distintos”. Lo del rojinegro pasa por el ensamble de piezas y por estar marcado por tres cuestiones básicas, que si esta vez se alinean podrían teñir el clásico al fin de rojinegro.

Newell's y el sentido de pertenencia juvenil

Como primera medida hay que destacar que el principal sentido de pertenencia en Newell’s pasa por los pibes, por los juveniles, por los que se formaron en su cantera hasta llegar a la primera división.

Y ese empuje puede ser clave en el clásico del domingo, aunque no se le puede poner el peso del partido a los juveniles.

Su capitán Luca Regiardo, el arquero Josué Reinatti y Facundo Guch, son tres de los pibes que debieron crecer de golpe y hoy son determinantes en la estructura del equipo, perfilándose como titulares para el choque ante los canallas .

Este piberío tiene más interpretes y en cuanto a sentido de pertenencia se puede mencionar también a Franco Escobar (31 años), que regresó al Parque tras una experiencia en el exterior y es otro producto genuino de la cantera.

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Los experimentados que llegaron de afuera

Lo segundo a destacar son los jugadores con recorrido con que cuenta el rojinegro. En cuanto a los experimentados y referentes del plantel que saltarán a la cancha en Arroyito hoy la mayoría son “importados”: Matías Cóccaro, Walter Mazzantti y Lautaro Giannetti, los tres ya consolidados en el equipo y que apuntalan al resto transmitiendo sus horas de vuelo en el fútbol profesional.

Ellos serán clave en el duelo caliente y picante que se intuye será el del domingo, a las 14.45, en el Gigante.

Un DT confiable

Y la tercera cuestión a valorar en la previa del clásico de parte de Newell’s es su entrenador Frank Kudelka. El director técnico, que asumió justo una rueda atrás en el clásico pasado, ahora afrontará el derbi conociendo a perfección a su plantel y con algunos refuerzos que él solicitó.

Kudelka logró que Newell’s sea competitivo, serio, que con errores y defectos a cuestas, casi siempre se mantenga en partido y luchando hasta el final, algo que es lógico para cualquier equipo de fútbol, pero que antes de su arribo este atributo se había perdido en el Parque.

La urgencia de ganar

El domingo no será un partido más para el rojinegro, ya que está obligado a cortar una pésima racha que viene de arrastre y que excede a este cuerpo técnico y a los actuales jugadores, pero que sus hinchas vienen padeciendo y necesitan disfrutar de otro final de partido.

Lo dicho, las cartas leprosas pasan por lo colectivo, el funcionamiento grupal y el bloque completo más que por sus piezas aisladas.

Entre la enjundia, la rebeldía y el sentido de pertenencia de los pibes; más el aporte vital de los referentes en cada línea del equipo; sumado a la pericia de su entrenador Kudelka, en esta trilogía puede radicar el buen pasar de Newell’s por el clásico del domingo.

La lepra llega de pie y buscará cambiarle el final a un película cuyos últimos capítulos le dieron la espalda. La tiene chiva, pero no imposible.