Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de una salida transitoria

14 de agosto 2025 · 20:12hs
El móvil del Servicio Penitenciario que trasladaba a Osvaldo Popito Zalazar recibió 27 impactos de bala.

Este jueves comenzó el juicio oral a cuatro acusados por el homicidio del preso Osvaldo “Popito” Zalazar, asesinado en 2022 en un ataque a tiros contra el furgón penitenciario en el que retornaba de una salida transitoria. El hecho fue instigado por Nicolás “Pupito” Avalle, quien aceptó una condena a prisión perpetua en un juicio abreviado.

El debate se inició en el Centro de Justicia Penal (CJP) ante un tribunal conformado por los jueces Carlos Leiva Silvana Lamas González e Ismael Manfrin. El fiscal Patricio Saldutti pidió en su alegato inaugural la pena máxima para los cuatro imputados de seguir las órdenes de Avalle y emboscar el vehículo del Servicio Penitenciario (SP) santafesino: Jonatan Emanuel Urquiza, de 20 años; Damián Ramón Constantini, de 25; Milton Joel Rivero, de 23, y Juan Ignacio Alvarez, de 24.

Los acusados están imputados de delitos como homicidio calificado por el concurso premeditado de tres o mas personas y agravado por el uso de arma de fuego, por el crimen de Zalazar, y el intento de homicidio agravado por ser contra las fuerzas de seguridad por las heridas causadas a uno de los penitenciarios que trabajaba en el traslado, además de resistencia a la autoridad por haber intentado escapar de la policía.

Emboscada

Los acusados son oriundos de Villa Gobernador Gálvez, al igual que Avalle y Popito Zalazar. La víctima tenía 28 años y purgaba una condena a doce por un asesinato, otro intento de homicidio y tres asaltos a camiones repartidores de garrafas. En marzo de 2022 pudo tener salidas transitorias para afianzar sus lazos familiares y sociales; para ello lo trasladaban dos horas por mes hasta un templo evangélico del barrio Cabín 9, en Pérez.

Según la investigación del crimen de Popito, a las 13.13 del 14 de agosto de 2022 Avalle le envió a Constantini un mensaje con información necesaria para emboscar el vehículo en el que Zalazar iba a ser llevado de regreso de una salida transitoria. Cuatro horas después y a unas doce cuadras del templo al que había asistido el recluso un Ford Focus blanco se puso a la par de una Trafic del SP.

Los ocupantes del auto dispararon con varias armas de fuego contra el furgón, que fue alcanzado por 27 balazos: dos en la puerta del conductor, cuatro traspasaron el vehículo de lado a lado y ocho los asientos del costado izquierdo. Una bala impactó al penitenciario Marcelo M. que pudo sobrevivir.

Zalazar fue alcanzado por varios balazos que le provocaron heridas en la espalda y la columna, entre otras partes del cuerpo, y murió tres días después, la mañana del 17 de agosto en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca).

Fuga fallida

Los ocupantes del Focus se dieron a la fuga y móviles policiales comenzaron una búsqueda que se convirtió en una persecución a lo largo de 40 cuadras hasta el cruce de las rutas 14 y 33, cerca del ingreso a la ciudad de Pérez. Allí los agresores abandonaron el auto para seguir huyendo a pie.

Minutos después tres de ellos fueron atrapados en esa zona: Constantini, Rivero y Urquiza. Durante la huida intentaron descartar armas que fueron secuestradas, al igual que la pistola ametralladora que habían dejado en el Ford Focus donde también se levantaron varias vainas servidas.

Meses más tarde, a partir de peritajes de rastros en el auto, Alvarez fue identificado como el cuarto ocupantes del Focus. Ya estaba preso por otro hecho de portación de armas posterior al crimen de Zalazar.

Ya condenado

Como publicara oportunamente este diario, ya hay un condenado por el crimen de Zalazar y es nada menos que quien lo encargó desde la cárcel de Ezeiza donde estaba preso. Avalle había sido imputado en octubre de 2022 en una extensa audiencia en la que sumó acusaciones por otros cuatro o cinco homicidios en su carácter de líder de una asociación ilícita por la cual imputaron a más de 25 personas.

Y el 16 de marzo de este año, aceptó una condena a prisión perpetua en un juicio abreviado en el que admitió haber ordenado más de 50 hechos de violencia al frente de una banda que gerenciaba desde la cárcel y se dedicaba principalmente a realizar extorsiones a mano armada. En ese marco se hizo cargo de al menos cinco asesinatos, entre ellos el de Osvaldo Zalazar.

