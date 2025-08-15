La Capital | La Región | mujer

Una mujer está muy grave al ser atropellada por un tren en San Lorenzo

El accidente se produjo anoche cuando la víctima paseaba unos perros y uno de los animales se le escapó. Entonces salió a correrlo y se acercó demasiado a las vías.

15 de agosto 2025 · 06:59hs
Personal policial y Bomberos trabajan en el lugar donde una mujer fue atropellada por un tren. 

Una mujer de 59 años sufrió heridas de consideración al ser golpeada por un tren en la ciudad de San Lorenzo. Según las primeras informaciones, el accidente se produjo en inmediaciones de calle Suiza y las vías del ferrocarril cuando la víctima había salido de su casa para pasear un perro.

De acuerdo con fuentes de los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, la mujer que resultó lesionada vive a unos 50 metros del lugar donde sucedió el hecho y fue atendida por personal médico de Amse y derivada al Hospital Granaderos a Caballo, en un operativo en el participaron efectivos de la seccional 7ª de Policía y de Tránsito municipal.

El incidente sucedió alrededor de las 22 del jueves. Las primeras informaciones obtenidas de vecinos del lugar indicaban que la mujer, identificada como Delia C., solía sacar a pasear unos perros y al parecer anoche, en inmediaciones de Suiza y Uruguay, uno de los animales se le habría escapado.

La víctima, salió a correrlo y en esa acción fue golpeada por unos de los vagones del tren que pasaba por el lugar, quedando inconsciente al costado de las vías. Además de los Bomberos Voluntarios, en el lugar trabajaron Bomberos Zapadores de la Unidad Regional XVII.

Fuentes policiales indicaron que el primer diagnóstico médico indicaba que había sufrido traumatismos varios con pérdida de conocimiento y permanecía intubada en la sala de cuidados intensivos.

