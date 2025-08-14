Cocoliso González, el héroe de la clasificación de Newell's: "Esto sigue y vamos por más"

El jugador paraguayo, que sentenció en Salta la victoria ante los tucumanos, se mostró feliz por su presente y el del equipo. “Hicimos méritos para pasar de ronda en Copa Argentina”, confió

Le costó, la peleó y tuvo su recompensa. Cocoliso González le dio la clasificación a Newell’s en la noche salteña ante Atlético Tucumán y se mostró muy feliz, por la victoria y por la actitud del equipo : “Hay que rescatar que tuvo la reacción anímica para dar vuelta el resultado. Me quedo con el triunfo y el esfuerzo de todos mis compañeros. Esto sigue, vamos por más”, dijo.

Ante la consulta de cuánto le sirve en lo personal el haber convertido el gol del triunfo, Cocoliso fue claro: “ Me sirvió mucho, somos un equipo muy combativo, peleamos mucho, y a veces te vas de un partido sin rematar al arco . Ser uno de los responsables de la victoria me llena de satisfacción”.

”La gente se merecía el triunfo por el esfuerzo que hacen para acompañarnos siempre, es lo mínimo que le podemos entregar. Se dio un gran resultado, hicimos méritos para pasar a cuartos de final” , resaltó el goleador en la noche salteña, todavía conmovido por el apoyo de los hinchas leprosos en el norte del país que recorrieron cientos de kilómetros para ver el partido.

Cocoliso González y lo que viene

González sabe que para lograr cosas importantes hay que pulir la pelota parada en contra, ya que Central Córdoba de Santiago y Atlético Tucumán le hicieron daño a Newell’s. “Rescatamos un montón de cosas positivas, pero hay que seguir mejorando. La vía de la pelota parada es muy importante, sabiendo los partidos que tenemos por delante hay que mejorar. Venimos trabajando duro este asunto”, analizó.

Y agregó sobre el debut y el aporte de Fabián Noguera en el juego aéreo: “Esto nos invita a seguir reforzando la vía aérea. Contamos ahora con Noguera, que es un central muy fuerte por arriba, y hay que mejorar aún más con la pelota parada”.

El goleador guaraní relató la bronca del DT leproso en el entretiempo por las deficiencias en la primera etapa: “Cristian (Fabbiani) estaba muy enojado, porque era un encuentro que lo teníamos manejado y controlado, como para golear, y por distracciones o cosas que suceden en un choque de este estilo, le dimos vida al rival, estuvimos cerca de no conseguir ese resultado. Pero el empuje de todos en no desistir fueron muy importantes y nos quedamos con un triunfo muy valioso”.

Las chances de Cocoliso González

Cocoliso tuvo dos posibilidades claras: en una tapó muy bien Mansilla, mandando la pelota al córner, y en la segunda no perdonó. “La primera jugada que tuve fue muy buena, fue todo mérito del arquero rival, que lo hizo muy bien, y en la segunda tuve la fortuna de que fue pegada al palo. Creo que en la misma jugada me estaban haciendo penal, quizás con el VAR era cobrable, pero como en este torneo no tenemos VAR seguramente no me lo cobraban”.

”Me quedo con la actitud y el esfuerzo por no bajar los brazos”, afirmó González y subrayó los pasos a seguir hacia los próximos desafíos, entre ellos, el clásico: “Voy a descansar la mente, la cabeza en sí, se viene otro partido el fin de semana y hay que enfocarse en eso para estar bien ante Defensa y Justicia”.