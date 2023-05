Central mostró su peor cara frente a Banfield, uno de los peores de la liga

El canalla intentaba pasar el temporal como podía, sin demasiadas ideas, con pases intrascendentes entre los zagueros, con el doble cinco muy retrasado, sin sorpresa ni cambio de velocidad. Banfield seguía tirando pelotas flotadas a la espalda de Alan Rodríguez y Quintana, que se turnaban para quedar pagando. Por derecha sucedía lo mismo con Damián Martínez, a veces poco asistido también por Lautaro Giaccone. Les hacían un dos-uno constante.

Central no pateó una sola vez al arco en el primer tiempo. Apenas un remate desviado de Jaminton Campaz a los 13’, un cabezazo desviado de Jhonatan Candia a los 26’ y otro zapatazo a los 35’ de Giaccone, también sin destino fructuoso. El equipo de Miguel Russo tenía la pelota pero no sabía usarla. Ignacio Malcorra no tenía respiro y estaba constantemente encimado. Kevin Ortíz y Mac Allister eran un concierto de errores y no eran claros ni en la distribución ni en la recuperación. Así se fue la primera etapa, con la promesa de que el complemento no podía ser peor y que sólo había margen para mejorar.

El segundo tiempo fue una extensión del primero. Central conducía pero no resolvía. Candia retrocedía mucho para buscar la pelota y no quedaba nadie en el área. Atacaba para que nadie definiera. Russo leyó esa falta de peso ofensivo y mandó a la cancha a Octavio Bianchi, al menos para contar con un faro en la zona de definición.

Banfield era más directo, en dos o tres pases llegaba al arco. Y cuando podía rematar lo hacía. Así fue que volvió a estar cerca de ampliar la diferencia a través de un potente disparo de Insúa, que obligó a Broun a volar para la foto. Y en la respuesta, Central tuvo con Giaccone el primer tiro franco al arco, a los 65’, que despertó a Cambeses y lo hizo participar del juego. También Martínez tuvo la suya cuatro minutos después, nuevamente exigiendo al uno del taladro.

Pero Central se volvió a complicar solito. Con errores, malos cierres, demoras en la salida, hizo adelantar a Banfield en la cancha y lo invitó a cerrar ponerle moño al partido. Una (llamativa) mala salida de Mallo le sirvió a Giménez el 2-0 y la casi sentencia a la historia en el Florencio Sola si no fuera porque aún restaban quince minutos en el cronómetro.

Los de Russo no mostraron esa imagen de rebeldía, combativa que sí exhibieron otras ocasiones en las que estuvo atrás en el resultado. Fue una noche para olvidar rápido. El partido se escurrió rápido y el taladro lo terminó usando otro.

¡EL TALADRO VOLVIÓ A GANAR CONTRA EL CANALLA EN EL FORENCIO SOLA! | Banfield 2-0 R Central | RESUMEN