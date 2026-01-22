La Capital | Ovación | Central

Central mostraría a tres de sus refuerzos en el debut contra Belgrano

Para el inicio del Apertura el técnico Jorge Almirón de Central pondría de entrada a tres incorporaciones que llegaron en este receso

Por Guillermo Ferretti

22 de enero 2026 · 06:15hs
Símbolo auriazul. Angelito Di María es la carta más desequilibrante de Central. Fideo va por más en el club de Arroyito. 

La mantiene bajo siete llaves. Jorge Almirón, que debutará este sábado como entrenador de Rosario Central, no entregó aún señales concretas de quiénes serían los titulares del equipo auriazul para recibir a Belgrano de Córdoba en Arroyito, en lo que será la primera fecha del Apertura de la máxima categoría del fútbol argentino.

Eso sí, en principio, y por lo que se filtró de los amistosos de pretemporada, que fueron a puerta cerrada para socios y prensa, existen muchas chances de que los primeros refuerzos que llegaron al club en este libro de pases, estén de arranque. Eso los ubica en situación de jugar desde el inicio ante el Pirata cordobés a Jeremías Ledesma, Gastón Ávila y Vicente Pizarro.

Probó con varios dibujos tácticos

Teniendo en cuenta los primeros dos partidos amistosos, frente a Villa Dálmine y Almirante Brown, era fácil presagiar que Almirón evaluaba sostener en su arranque de ciclo como DT auriazul el esquema táctico que venía utilizando Holan: el 4-2-3-1.

Pero tras el último ensayo, frente a Sarmiento de Junín, esa opción pasó a ser “una más”, apenas una posibilidad. ¿Qué pasó? Almirón probó con línea de cinco defensores en el doble amistoso ante el Kiwi. Y así generó dudas pensando en la definición del once para en el estreno del equipo ante Belgrano.

Almirón tendrá a la mayoría de los titulares

De todos modos, y más allá de lo que sucedió en ese último ensayo, Almirón tendrá a disposición a la mayoría de los titulares del equipo base que la temporada pasada sumó más puntos que nadie y fue proclamado campeón. Indiscutible, sólo le falta Ignacio Malcorra.

Y para cubrir esa posición, la de segundo volante central que dejó vacante Nacho, el DT trajo un refuerzo a su medida, Vicente Pizarro, a quien Almirón conoce bien tras haberlo dirigido en su último paso por Colo Colo.

El equipo será la base que venía utilizando Holan

Ante esta situación, y sin que aún haya certezas del equipo que conformará Almirón para jugar ante el Pirata, el DT podría, tanto desde la forma como desde los nombres, poner en cancha un once con la base que venía utilizando Ariel Holan. Pero integrando en el, desde el inicio, a los primeros tres refuerzos que se sumaron en este mercado. De ser así, además de la inclusión del chileno Pizarro en lugar de Malcorra, Jeremías Ledesma podría desplazar del arco a Jorge Broun, y Gastón Ávila ser uno de los centrales.

Así, los principales retoques nominales del equipo que podría recibir a Belgrano estarían en la última línea. En esa zona del campo, Almirón no tendrá a disposición a Juan Cruz Komar. El zaguero, que arrancó la temporada pasada como alternativa para la zaga, se terminó afirmando en el equipo. Pero un problema de salud le impedirá estar en todo este primer semestre de 2026.

El once de Jorge Almirón

Con ese panorama, y considerando las distintas formaciones que utilizó Almirón en los amistosos de pretemporada, el probable once sería similar al del ensayo con Almirante Brown, para afrontar el estreno en el Apertura, en Arroyito. Podría ser con: Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.

Este jueves por la mañana, en Arroyito, habrá ensayo de fútbol. Allí, Almirón podría darle ruedo al equipo para recibir desde el minuto inicial a Belgrano. Hasta entonces, las conjeturas estarán a la orden del día. ¿Será línea de cuatro o de cinco en el fondo?; ¿apostará por un único volante central?, ¿pondrá un solo punta o dos? Lo que sí parece muy difícil es que los primeros refuerzos que se sumaron en este mercado, Ledesma, Ávila y Pizarro, se pierdan el debut integrando el once titular.

