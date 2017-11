A partir de las clarísimas situaciones de peligro que generó, Central mereció quedarse con la victoria en el balance general de los 90 minutos, pero en el fútbol los resultados no se acarician, sino que se concretan. Entonces en esta alarmante falta de contundencia estuvo el principal pecado del canalla para poder cerrar la serie a su favor en el tiempo reglamentario. Porque incluso en la segunda etapa, donde se vio lo mejor de los Arroyito, Washington Camacho dilapidó un penal. Así, tras el 0 a 0, llegó la instancia de la definición desde los doce pasos y allí se agudizó la enorme falta de efectividad de los jugadores auriazules. De cuatro penales sólo facturó Pachi Carrizo y los tucumanos se impusieron 3 a 1 en la tanda definitoria. La noche formoseña fue negrísima para Central.

El primer tiempo fue un verdadero dolor de ojos por la puesta en escena de los dos equipos. Porque Central intentó tener la iniciativa y avanzar, pero muchas veces revoleó la pelota sin ton ni son y así le simplificó la tarea a la última línea tucumana. El Decano asumió una postura demasiado cautelosa, temerosa y apenas buscó contraatacar mediante la Pulga Rodríguez.

Claro que las salidas tempraneras por fuerza mayor de los lesionados Santiango Romero y Germán Herrera le complicaron los planes originales a Paolo Montero, que debió mandar a la cancha en el amanecer del juego a Maxi González y Fernando Zampedri. Más allá de estos imponderables, los zagueros auriazules tuvieron como alternativa preferida al pelotazo a la hora de progresar en el campo y eso no fue una decisión acertada porque la pelota era devuelta como un frontón por la zaga de Atlético.

Encima el único punta del Decano fue la Pulguita y así el partido se jugó en el mar de piernas que era la mitad de la cancha. Un párrafo aparte merece el pibe Joaquín Pereyra, que le pesó muchísimo el partido, tanto que falló en las cuatro primeras pelotas quietas que ejecutó para que cabeceen las víboras. Igual, sobre el final de la etapa inicial, Central aunque sin juego atildado sí logró tener profundidad y dispuso de un par de chances clarísimas para abrir la cuenta. Primero Pachi Carrizo sacó un latigazo impresionante que desactivó Lucchetti con una volada magistral. Y antes del descanso en una buena aparición de Pereyra, el juvenil lanzó el centro desde la izquierda y Camacho, entrando solo por atrás, cabeceó de pique al suelo a las manos de Lucchetti.

En el inicio del segundo tiempo Central dispuso de una ocasión inmejorable. Pelotazo profundo de Pereyra a la corrida de Camacho, que cuando impactó la pelota en soledad entrando al área recibió un patadón de Lucchetti, en un penal grande como una casa que sancionó de inmediato Federico Beligoy. Pero el propio Camacho desde los doce pasos pateó una masita anunciada a las manos del arquero y se truncó lo que pudo ser la apertura del marcador a favor del canalla.

Enseguida Carrizo desde afuera del área reventó el travesaño. Y luego Ruben, de media vuelta, pateó abajo y salvó el ingresado arquero Alejandro Sánchez. Central tuvo su momento de aceleración para torcer la chapa a su favor y no pudo. No supo. No logró meterla cuando lo mereció ampliamente por la sucesión de oportunidades.

Luego respondió el Decano con tiros picantes de la Pulga Rodríguez y Favio Alvarez, que se fueron apenas afuera. El partido promediando el complemento se abrió, cambió diametralmente lo que había sido el letargo de la etapa inicial.

Pero como era lógico con el 0 a 0 inamovible con el paso de los minutos el juego se fue trabando nuevamente, la cercanía de la finalización del partido fue llevando a los dos equipos a asumir cada vez menos riesgos y las fichas empezaron a depositarse inconscientemente, o no tanto, en los penales.

En el balance fue más Central y por oportunidades de gol mereció quedarse con la victoria, pero no fue preciso y hasta dilapidó un penal de Camacho. Por eso todo se resolvió en la ruleta de los penales. Y allí otra vez el canalla estuvo con la mira desenfocada y tanto Ruben, el Ruso Rodríguez como Mauricio Martínez fallaron sus disparos. Fue victoria 3 a 1 de los tucumanos. Central se fue maltrecho de Formosa.