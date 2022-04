Marco Ruben, en las puertas del retiro: contra Estudiantes será su último partido en el Gigante

Hasta que no haya un comunicado o una voz oficial nada se puede dar por sentado, pero hoy es correcto decir que Marco Ruben jugará ante Estudiantes su último partido en el Gigante con la camiseta de Central. Así como suena. Una noticia fuerte para los hinchas canallas, es la pura y dura realidad. El goleador histórico del club decidió ponerle punto final a su carrera futbolística y eso ocurrirá en unos pocos días. Lo que no tendría definido aún es si ese encuentro contra el pincha será el último o si extenderá su estadía en Arroyito una semana más, hasta el choque con Sol de Mayo, por los 32avos de final de la Copa Argentina, lo que no es un dato menor, aunque en medio de una noticia tan importante e impactante queda en cierta forma disminuida. Lo verdaderamente importantes es que a Ruben le quedan un puñado de días en Central, donde se retirará luego de romper varios récord y, esencialmente, como un verdadero ídolo.