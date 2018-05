Central lo perdió en Rosario

Central se despidió de la Copa Sudamericana en Brasil, pero las principales causas de la eliminación no hay que buscarlas en el corazón del Morumbí, donde, si se quiere, el equipo mostró algunas mínimas intenciones de compromiso. El mayor pecado de Central fue no haber marcado la diferencia en el Gigante de Arroyito. En condiciones normales no hubiera tenido la obligación de hacerlo, pero sí de acuerdo al partido que se dio hace un mes. Es que ese día Central jugó 60 minutos con un hombre de más y no pudo imponerle condiciones a San Pablo. ¿Que suele ser difícil hacer valer un hombre de más? Puede ser. Ahora, Arsenal, ya descendido, en esa misma situación no sólo le pasó factura al equipo de Chamot, sino que lo expuso al ridículo. La derrota se dio en Brasil, pero la serie que jugó Central fue decididamente flaca.