Central: Lequi otra vez está obligado a cambiar demasiado

A esta altura, ya quien juegue en Central parece lo de menos, porque con los futbolistas que sea el equipo no reacciona. Más allá de eso, Matías Lequi se verá nuevamente en la obligación de meter mano y realizará unas cuantas variantes para visitar el lunes por la noche a Independiente Rivadavia de Mendoza .

Matías Lequi: "El equipo no estuvo a la altura de la institución ni de la gente"

OrtizSSM.jpg Kevin Ortiz tiene muchas chances de ser el volante Central el próximo lunes en Mendoza. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Ahí nomás Lequi tiene dos piezas por tocar y dependerá de la decisión que tome el DT, pero los nombres a los que habría que apuntarles son Kevin Ortiz y Elías Ocampo. Ortiz es de características similares a Ibarra y por eso se estima que jugará. Otra alternativa podría ser Mauricio Martínez. Y en el lateral, hasta hace un tiempo otra hubiese sido la situación, con Damián Martínez como candidato, pero Lequi no sólo no lo tiene muy en cuenta al Gitano, sino que ante Barracas para reemplazar a Coronel lo hizo con Ocampo, que no es lateral por definición, pero que Russo lo hizo debutar en esa posición.