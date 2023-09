Central: Javier Báez dijo que no había cobrado y un ex dirigente le salió al cruce

El defensor de Independiente, el ex Central Javier Báez, le agradeció a Gonzalo Belloso que le haya pagado la deuda que tenía el club de Arroyito con el jugador.

Javier Báez tiró una bomba ni bien terminó el partido que este martes a la noche empataron Central e Independiente. El ex defensor canalla, que hoy juega en el rojo de Avellaneda, le agradeció públicamente a la dirigencia auriazul haber cobrado después de 10 meses de atraso. Sus palabras provocaron la inmediata reacción del ex directivo del club de Arroyito Ricardo Carloni, quien desmintió al futbolista paraguayo.

“Dejame agradecer públicamente a Belloso y su esposa (Carolina Cristinziano, vicepresidenta del club). El año pasado estuve en Central, de diez meses me habían pagado una sola vez. Vino Gonzalo con su señora, gestionó todo para mí y mi familia, y hasta el día de hoy me están cumpliendo. Eso hay que resaltarlo”, sostuvo el ex Central antes de retirarse del césped del Gigante.