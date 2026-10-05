En Banfield hubo pasillo de campeón para Central por la Supercopa Internacional Los futbolistas de Banfield cumplieron con el protocolo y homenajearon a los de Central, que acaban de ganar el título de la Supercopa Internacional 5 de octubre 2026 · 21:41hs

Sebastián Suárez Meccia Los jugadores de Banfield le hicieron el pasillo de campeón a sus colegas de Central.

El pasillo al campeón se transformó en una discusión nacional luego de la polémica del año pasado. Pero en Banfield no pasó nada de eso y los futbolistas locales hicieron lo que correspondía: homenajear a Central, reciente campeón de la Supercopa Internacional.

Luego del título que le otorgó de AFA por la tabla anual en el 2025 y el rechazo público que hizo Estudiantes, justo debían enfrentarse en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final del torneo Clausura. Y los jugadores del Pincha les dieron la espalda a sus colegas auriazules, algo que tuvo infinidad de repercusiones que siguieron inclusive en la previa de la final de la Supercopa Internacional. De hecho, tampoco en esa ocasión los futbolistas de Estudiantes les hicieron pasillo al subir al podio de los triunfadores.

Los jugadores de Banfield sí cumplieron Pero en el primer partido luego de la final, los futbolistas de Banfield sí cumplieron el protocolo: se pararon a un lado de la salida del vestuario canalla y aplaudieron a sus pares de Central cuando, encabezados por Ángel Di María, entraron a la cancha.

Inclusive varios se saludaron con el Ruso Rodríguez, exarquero canalla. Así, esta vez no hubo polémicas y Central tuvo su tributo de parte del primer rival al que enfrentó tras dar la vuelta olímpica en Santiago del Estero.