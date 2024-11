Central fue más de lo mismo, jugó mal y lo pagó con una derrota ante Barracas Central

Central no tuvo una buena actuación ante Barracas Central en el Gigante.

Central perdió, pero no un partido más, perdió el partido que tenía que ganar, frente al peor equipo del torneo, perdió cuando sabía que no tenía otro resultado que no fuera el triunfo. Perdió algo más de fútbol, pero el equilibrio emocional y perdió por completo la confianza de parte del hincha.