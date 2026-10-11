Central fue el gran ganador de la fecha en la pelea por la tabla anual

Fue el único equipo de los que pelean por ese primer puesto que logró sumar de a tres. Resta que juegue Vélez, en cancha de Lanús

Los futbolistas de Central celebran con la goleada ya consumada, después del grito de Marco Ruben.

El gran triunfo de Central fue contundente desde el resultado propiamente dicho y por el fútbol que el Canalla le metió al juego, pero el equipo de Jorge Almirón fue, a todas luces, el gran ganador de esta fecha 12 del torneo Clausura.

Son unos cuantos los equipos que pelean por quedarse con el título que Central ganó en la temporada 2025 y todos juegan por llegar a ese primer puesto que premia con un campeonato y, además, la posibilidad de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores .

Esos puestos de arriba están que arden por los resultados que se dieron y claramente el Canalla fue el que mejor parado salió. Es que fue el único equipo que logró sumar de a tres.

Con estas tres unidades, Central quedó a dos puntos del líder Independiente Rivadavia de Mendoza y su lucha no será fácil, pero en esta fecha dio un paso grande.

>>Leer más: Triunfo gigante: Central ganó un partido clave y lo hizo revoleando el poncho y a puro gol

Central sabía que el equipo que tenía enfrente era ni más ni menos que el líder de la tabla anual, por eso la necesidad de ganarle. Un empate lo hubiera sacado prácticamente de la pelea. Lo cierto es que estos tres puntos le sirvieron para achicar la diferencia.

Jaminton Campaz fue uno de los puntos más altos de Central en la victoria en el Gigante. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Boca fue el primero que salió a escena y no pudo con Instituto, que también se había anotado en la pelea. Fue empate en Córdoba y aun con esa igualdad el Xeneize sigue por encima del Canalla, pero ahora a sólo un punto.

El Bicho tampoco pudo

Mientras, Argentinos Juniors podía darse el lujo de llegar a la cima, pero para ello debía vencer a Platense en Vicente López. No pudo y quedó en la misma línea que Boca.

>>Leer más: Tarde redonda para Central: desde la locura de Di María hasta los goles de los 9

El que también tiene chances todavía de dar un paso grande es Vélez (un punto por debajo de Central), pero para llegar a la cima debe ganar en su excursión de este lunes a Lanús.

Boca e Instituto no pudieron, Independiente Rivadavia perdió en el Gigante y Argentinos Juniors tampoco logró sumar de a tres. El único equipo de los que pelean por ese primer puesto en la anual que pudo hacerlo es el Canalla.