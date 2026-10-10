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En política los enanos crecen

En defensa propia es preferible creer que no aparecen dirigentes

Jorge Asís, para La Capital

Por Jorge Asís, para La Capital

10 de octubre 2026 · 07:05hs
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En política los enanos crecen

Reserva generacional del peronismo dinámico. Aunque acaso no se lo proponga, el Triángulo de Acero Inoxidable genera una oxigenante alternativa, diferente del rígido conservadurismo de la cautiva Doctora, y de la renovación total que estimulan las canciones nuevas de Axel, el Gótico.

Compone la alternativa Juan Manuel Olmos, Puiggari, abogado porteño que preside la Auditoría General de la Nación. Es el clásico operador con llegada enigmática a las más diversas terminales. A los 53 años Puiggari se da cuenta que se transformó, paulatinamente, en otra terminal.

Otro vértice que se destaca por el fervor militante pertenece a la señora diputada Victoria Tolosa Paz, la Aplanadora. Es de La Plata, capital de la Provincia del Pecado, y le incorpora al Triángulo una fuerte capacidad organizativa, básica popularidad y un ostensible respaldo financiero matrimonial que le brinda José Albistur, Pepe, peronista cultural identificado como Pochoclo.

El tercer vértice es del sabio diputado Guillermo Michel, el Implacable, de Gualeguaychú, Entre Ríos. Probablemente es el militante que sabe más de los estremecimientos impositivos y secretos de las normativas aduaneras. Fue clave en la DGI que conducía Ricardo Echegaray, y más clave aún en el Ministerio de Economía de Sergio, el Profesional.

Trasciende que la Doctora contempla los eventos ponderables del Triángulo con temporaria desconfianza. Pero el Profesional los alienta. Aprueba que militen. Que debatan. Incluso, aprueba que se diferencien. Los enanos, en política, crecen. Pero es preferible, en defensa propia, instalar que no aparecen nuevos dirigentes.

En efecto, el imaginativo Olmos estragado en iniciativas hoy vacila en lanzar la candidatura invalorable para el Maxiquiosco de Leandro Santoro, el Radicalista, ficha principal que desistió pudorosamente de dar la segunda vuelta ante Horacio Rodríguez Larreta, Geniol.

Precipitadamente los maléficos periodistas adelantaron un año la campaña. Hasta el inspirado Olmos se tienta a profundizar las bases del proyecto imposible.

Implica aliar al peronismo con la formación improvisadamente vecinal de su amigo Larreta, que asegura contar con el 8% de los votos escriturados. Al larretismo y al peronismo se le pueden agregar (piensa o delira Olmos) algunos ejes del radicalismo dominante en el distrito que responde a las instrucciones de Martín Lousteau, el Personaje de Wilde, y del jefe político Emiliano Yacobitti, Poder Universitario.

Ahora, ante la emergencia mediática de la alianza del Primo Jorge (que era Pobre) con la señora Karina, la Guantanamera y la señora Pilar de Wasserman, su representante original en el distrito, insistir con la honorable gestión vecinal de Larreta pasa a convertirse en otro error elemental. El porcentaje que Larreta asegura tener escriturado no le alcanza.

Otro error de Larreta deriva en la reticencia a enredarse con el peronismo imperdonable de la Agencia de Colocaciones Cámpora. Persisten viejos rencores pendientes por enfrentamientos con los cincuentones de la Agencia. Escrúpulos por un pasado que los pasó, en efecto, por arriba.

Cuentan que ante los planteos de Olmos, Geniol se vuelve duramente reticente. Detesta que los cuadros macristas de Milei se favorezcan con la argumentación redituable del antikirchnerismo. Para algún asesor de los pocos inteligentes que no desperdició Larreta, por pragmatismo confirma que el nivel de antikirchnerismo en sangre es tóxico, pero superable.

Terroristas Imaginarios

Mientras tanto, el presidente del Gobierno de Consultores continúa con la seguidilla de entrevistas amenas, fuertemente escandalosas. De continuar la pendiente, difícilmente concilie el acuerdo adulto de rendición incondicional con el PRO de Mauricio, el Angel Exterminador, y del Primo Jorge, que procura proseguir con el despacho cotidiano de los chocolatines del Maxiquiosco.

Trasciende que el Primo se encuentra ansiosamente predispuesto a clausurar el ticket electoral con la señora Pilar de Wasserman de vice. Es la garantía espiritual de la Guantanamera.

Durante el penúltimo papelón televisivo con Luis Majul, con su magnitud habitual el Fenómeno alcanzó a inmolarse a través de los 30 mil Terroristas Imaginarios que procuraron derrocarlo, por suerte sin suerte. Aunque los terroristas lograron que en adelante se lo tome al Fenómeno Milei directamente en joda. O exclusivamente para la joda.

Final con el espejo radical

Espejo tajeado con la virulencia del cascote. Mapa de fragmentos infinitos de la legendaria Unión Cívica Radical. Motivo para un ensayo impopular. En algún costado marginal queda parado como puede Ernesto Sanz, Eterna Esperanza Blanca. Con el intento encomiable de recrear la estética de Cambiemos, o de Juntos por el Cambio.

Nostalgias de la alianza con la estancada transparencia de té señora Elisa Carrió, La Bien Pagá. Acaso con la anotación de la señora Margarita Stolbizer, Buena Vecina del Barrio.

En otro costado especulativo y menos marginal se encuentra el gobernador Alfredo Cornejo, el Aspero. Desde Mendoza explora como su colega de Corrientes, las claves del acuerdo de rendición relativamente incondicional con el libertarismo. Pero mientras tanto Cornejo se desangra para que su adversario interno Luis Petri, el Carucha, exradical devenido en libertario enfático que baila a los saltitos abrazado al Tertuliano, no sea el próximo gobernador de Mendoza.

Por el medio, circula el porteño Martín Lousteau, Personaje de Wilde, junto con Emiliano Yacobitti, Pesado Universitario. Ambos estudian el acuerdo imposible que les propone el doctor Olmos para la alianza servida con el caparazón de Larreta. El objetivo es alcanzar la segunda vuelta y superar al Primo que era Pobre, para despojarlo del control del Maxiquiosco.

Trasciende que Larreta es poco menos reticente que Sir Lousteau para unirse con los cincuentones de la Agencia de Colocaciones. Sin embargo, es una pena que el radicalismo abreviado no se encuentre en superiores condiciones para exigir pureza ideológica. Y el larretismo vecinal del 8% es literalmente insuficiente para encarar la campaña entre las comunas.

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