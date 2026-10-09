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Detienen a pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

La Fiscalía Especializada en Cibercrimen ordenó un allanamiento en Rosario y otro en Arroyo Seco. Buscan testimonios de más perjudicados

9 de octubre 2026 · 14:59hs
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Una pareja quedó bajo investigación por estafas con promociones falsas de pasajes aéreos a bajo costo

Una pareja quedó bajo investigación por estafas con promociones falsas de pasajes aéreos a bajo costo

Una pareja fue detenida en las últimas horas tras dos allanamientos realizados en Rosario y Arroyo Seco, acusada por estafas al hacerse pasar por intermediarios o inversionistas en una empresa de viajes promocionando tarifas preferenciales en la venta de pasajes aéreos y paquetes turísticos.

Los procedimientos se realizaron este viernes en el marco de una causa judicial a cargo del fiscal Aurelio Cicerchia, de la Unidad Especializada en Cibercrimen de la Fiscalía Regional 2.

Según fuentes de Fiscalía, Natalí D. y su pareja Germán L. son investigados por maniobras de estafas "en las que sin contar con una agencia de turismo registrada. Se contactaban con las víctimas exclusivamente por WhatsApp presentándose como intermediarios o inversionistas de una empresa de viaje".

Cómo se concretaban las estafas

En ese papel, los sospechosos manifestaban contar "con acceso a tarifas preferenciales en venta de pasajes aéreos y paquetes turísticos". Como parte del plan, indicaron desde Fiscalía, los sospechosos "en la mayoría de los casos entregaban un primer pasaje efectivo para ganarse la confianza de las víctimas y, apoyados en una apariencia de solvencia, captaban operaciones mayores _incluso a través de las propias víctimas, a quienes se ofrecía actuar como revendedores con comisión_ que nunca cumplían. Una vez percibidos los fondos, postergaban indefinidamente la entrega invocando excusas".

>> Leer más: Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico

Los allanamientos de hoy fueron realizados por personal de Cibercrimen de Policía de Investigaciones en Gálvez al 900, de Arroyo Seco, y en Nicaragua al 800 de Rosario. Allí se secuestró documentación y material de interés para la investigación. Las personas detenidas hoy serán llevadas a audiencia imputativa en principio para el próximo martes con horario a confirmar en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

Buscan a más víctimas de las estafas

Asimismo, para avanzar con la investigación, los investigadores solicitaron a todas aquellas personas que hayan sido víctimas de esa maniobra puedan enviar un mail a [email protected] y/o [email protected] , se ofrecen las reservas del caso.

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