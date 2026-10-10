El economista al que más escucha Milei asegura que el dólar está atrasado

Es doctor en Economía por Harvard, hace más de 30 años que trabaja en Wall Street y fue invitado a una reunión de Gabinete por el presidente

Una de las últimas reuniones del Gabinete del presidente Javier Milei contó con un invitado especial que no figura en el radar de la política: el economista Alberto Ades , doctor en esa disciplina por Harvard y quien se desempeña desde hace más de 30 años para distintas firmas de Wall Street.

La figura de Ades cobró relevancia en los últimos días . Poco se conocía de este abogado argentino egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctor en Economía por Harvard, que además de ser profesor de esa universidad trabajó como consultor del Banco Mundial y en roles ligados a estrategia y trading de firmas como Citigroup, Merrill Lynch y Goldman Sachs.

Esta semana, Ades estuvo en varios canales y radios argentinas brindando su panorama sobre el ritmo de la economía nacional. Este sábado, defendió la fortaleza actual del peso al asegurar que el valor del dólar actual coincide con un período de transición hacia una "economía mejor y más ordenada".

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Dólar más alto

Para justificar la cotización actual, Ades recurrió a la comparación histórica y minimizó las críticas de un atraso artificial: "Si uno mira el tipo de cambio real hoy, está algo así como un 29% más fuerte. Si lo comparás con el 2017, te da el mismo nivel. Claramente este es un peso fuerte que creo es consistente en el largo plazo con un país que le va bien".

Sin embargo, el especialista reconoció las tensiones que genera este esquema en el corto plazo al matizar: "A mí me gustaría un tipo de cambio más alto, pero reconozco que es muy difícil".

Consultado sobre el futuro económico del país, planteó que un ordenamiento macroeconómico de largo plazo derivará de forma natural en una Argentina menos dependiente de las devaluaciones y más respaldada por su crecimiento real.

"Si la Argentina se convierte en un país «normal», con cuentas públicas ordenadas, con un sector externo pujante con crecimiento de energía, minería, inflación de un dígito, una economía más abierta integrada al mundo, más desregulada y con crecimiento de la productividad, vamos a ser más caros en dólares de lo que fuimos en 2022 o anteriores períodos en los que nos fue muy mal", proyectó, en diálogo con radio Splendid.

Ades rechazó reemplazar a Caputo

Tanto el nombre como la trayectoria de Ades comenzaron a conocerse masivamente esta semana, luego de participar de un cónclave de ministros, junto al presidente Milei, en el que no estuvo el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo.

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Si bien se rumoreó un posible ingreso al Ministerio de Economía de Ades en reemplazo de Caputo, el propio economista de Wall Street rechazó de plano esa posibilidad.

"Lo conozco a Javier Milei desde el 2023, pero luego de que me invitara a dar una charla se tejió toda una especulación de que yo me estaba probando el traje de Caputo. Ministro de Economía yo no quiero ser", concluyó.