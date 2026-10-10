La Capital | Ovación | Central

Central: de cuestionado a campeón, expectativa por el recibimiento al DT Almirón

El DT de Central padeció críticas y reproches de parte de algunos hinchas. Este domingo regresa al Gigante con la medalla. La nómina de concentrados

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

10 de octubre 2026 · 20:41hs
Google Seguir a La Capital en Google
Luchador. El DT de Central Jorge Almirón siempre mantuvo el perfil bajo y no contestó las críticas. 

Luchador. El DT de Central Jorge Almirón siempre mantuvo el perfil bajo y no contestó las críticas. 

Será una tarde de domingo muy especial para Jorge Almirón. Porque el director técnico de Central volverá a pisar el Gigante de Arroyito, pero esta vez lo hará por primera vez como campeón con la entidad auriazul. Tantas veces fue cuestionado y criticado por algunos de los propios hinchas canallas, que ahora habrá que ver como lo reciben en el partido ante Independiente Rivadavia de Mendoza, que comenzará a las 17.

Sin hay algo que hizo Almirón desde que desembarcó en Central fue trabajar, trabajar y trabajar. Siempre mantuvo el perfil bajo y con aciertos y errores buscó que su equipo sea competitivo. Es cierto que tenía la vara muy alta por el título de Ariel Holan en la pasada temporada en la tabla anual. Tal vez por ello, le exigieron muchísimo desde su primer partido.

En varios encuentros en el Gigante debió lidiar con cuestionamientos y reprobaciones de algunos hinchas, pero el DT jamás polemizó con la tribuna.

Leer más: Central: juega una final, el sueño del bicampeonato y el camino más corto a la Libertadores

La opinión del DT de Central

Tras ganar el título en Santiago del Estero, Almirón declaró que “todo en la vida es un proceso. Tengo mucha experiencia en esto. Cuando hay buena energía siempre hay posibilidad de revertirlo. La gente se puso exigente y no pasa nada, los equipos grandes son así”.

Está claro que Almirón logró ser campeón y se ubicó en un grupo muy selecto de entrenadores del club de Arroyito. Esto le otorgará más crédito, pero sabe que igual deberá ir por más de acá hasta fin de año.

En cuanto a los números hasta el momento dirigió a Rosario Central en 41 partidos.

Las estadísticas son positivas, ya que por el torneo local, disputó 27 encuentros de etapa de clasificación y tres de playoffs. Además, sumó ocho encuentros en Copa Libertadores, otros dos de Copa Argentina y uno por la Supercopa Internacional.

Leer más: Central vuelve a casa tras ser campeón y Almirón recupera la base titular

El registro de Almirón

En sus 41 partidos oficiales, sobre 123 puntos en juego, el técnico cosechó 73 unidades. Esta eficacia es producto de 21 triunfos, 10 empates y 10 derrotas. En esos 41 encuentros Central anotó 51 goles y sufrió 34. Además, logró dejar la valla en cero en 16 de esos juegos.

Ahora se sacó una mochila que era ganar la dilatada final con Estudiantes, en un partido muy especial para todos los canallas por la rivalidad creciente con el Pincha.

Por ello tomó oxígeno para ir por los objetivos que restan hasta fin de año, como la tabla anual, la clasificación a copas internacionales y meterse y hacer un buen papel en los playoffs del Clausura.

La eliminación en la Copa Argentina y la Libertadores no lo dejaron bien parado, pero nunca bajó la guardia y contó con el respaldo total del plantel.

Almirón volverá a pisar el Gigante y puede que haya algún acercamiento más afectivo con los hinchas, esos que para él siempre fueron demasiado exigentes.

Concentrados de Central para Independiente Rivadavia

Noticias relacionadas
Jorge Almirón, DT de Central.

Central vuelve a casa tras ser campeón y Almirón recupera la base titular

Gaspar Duarte es retirado del campo de juego a minutos de iniciado el partido entre Banfield y Central.

Una cifra que alarma en Central: la andanada de roturas del ligamento cruzado de los últimos años

Agustín Sández ya cumplió la fecha de suspensión y podrá regresar a la titularidad si Almirón así lo dispone.

La sanción a Sández fue de una fecha y el técnico Almirón lo tiene otra vez a disposición

Miguel Ángel Russo dejó una huella en todos los clubes en los que dirigió. Y en los que no, se ganó el respeto.

Un año sin Miguel, el técnico que dejó una huella en Central

Ver comentarios

Las más leídas

Central: juega una final, el sueño del bicampeonato y el camino más corto a la Libertadores

Central: juega una final, el sueño del bicampeonato y el camino más corto a la Libertadores

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto

Newells vuelve a medirse con el que comenzó su salto de impulso y levantada

Newell's vuelve a medirse con el que comenzó su salto de impulso y levantada

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado

Lo último

Franco Colapinto buscará redimir en Sepang el triplete por Asia que viene torcido

Franco Colapinto buscará redimir en Sepang el triplete por Asia que viene torcido

Trabajó 44 años en La Capital y hoy, con 83, mantiene las rotativas que son historia

Trabajó 44 años en La Capital y hoy, con 83, mantiene las rotativas que son historia

Central: de cuestionado a campeón, expectativa por el recibimiento al DT Almirón

Central: de cuestionado a campeón, expectativa por el recibimiento al DT Almirón

Los jardines de infantes se reconvierten para no desaparecer ante la crisis

Muchas instituciones se transformaron en cooperativas para sostener las fuentes de trabajo y "no dejar en banda" a familias y niños

Los jardines de infantes se reconvierten para no desaparecer ante la crisis

Por Matías Petisce
El nivel del río Paraná ya superó su altura media para octubre en Rosario
La Ciudad

El nivel del río Paraná ya superó su altura media para octubre en Rosario

Lo condenaron a prisión perpetua por la muerte de un hombre abusado en pleno microcentro
Policiales

Lo condenaron a prisión perpetua por la muerte de un hombre abusado en pleno microcentro

El tiempo en Rosario: los días seguirán nublados y con inestabilidad latente
La Ciudad

El tiempo en Rosario: los días seguirán nublados y con inestabilidad latente

La oposición buscará tumbar el decreto 70/2023 sin quorum asegurado
Política

La oposición buscará tumbar el decreto 70/2023 sin quorum asegurado

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado
Policiales

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central: juega una final, el sueño del bicampeonato y el camino más corto a la Libertadores

Central: juega una final, el sueño del bicampeonato y el camino más corto a la Libertadores

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto

Newells vuelve a medirse con el que comenzó su salto de impulso y levantada

Newell's vuelve a medirse con el que comenzó su salto de impulso y levantada

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado

Rosario Central vs. Independiente Rivadavia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Independiente Rivadavia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Ovación
Central: de cuestionado a campeón, expectativa por el recibimiento al DT Almirón

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Central: de cuestionado a campeón, expectativa por el recibimiento al DT Almirón

Central: de cuestionado a campeón, expectativa por el recibimiento al DT Almirón

Central: de cuestionado a campeón, expectativa por el recibimiento al DT Almirón

Beneficio para Newells: Estudiantes empató en Santiago del Estero

Beneficio para Newell's: Estudiantes empató en Santiago del Estero

Regional del Litoral: Jockey Club perdió en Fisherton, Gimnasia ganó en Paraná y mete presión

Regional del Litoral: Jockey Club perdió en Fisherton, Gimnasia ganó en Paraná y mete presión

Policiales
Lo condenaron a prisión perpetua por la muerte de un hombre abusado en pleno microcentro
Policiales

Lo condenaron a prisión perpetua por la muerte de un hombre abusado en pleno microcentro

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto

Decomisan en Posadas camiones con marihuana que tenían como destino Buenos Aires

Decomisan en Posadas camiones con marihuana que tenían como destino Buenos Aires

La Ciudad
Trabajó 44 años en La Capital y hoy, con 83, mantiene las rotativas que son historia

Por Miguel Pisano
La Ciudad

Trabajó 44 años en La Capital y hoy, con 83, mantiene las rotativas que son historia

Se viene una nueva regata recreativa de Stand Up Paddle en el río Paraná

Se viene una nueva regata recreativa de Stand Up Paddle en el río Paraná

El tiempo en Rosario: los días seguirán nublados y con inestabilidad latente

El tiempo en Rosario: los días seguirán nublados y con inestabilidad latente

Los jardines de infantes se reconvierten para no desaparecer ante la crisis

Los jardines de infantes se reconvierten para no desaparecer ante la crisis

Rosario Central vs. Independiente Rivadavia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Rosario Central vs. Independiente Rivadavia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Apropiación de bebés en Rosario: piden que vaya a juicio una mujer de 87 años
La Ciudad

Apropiación de bebés en Rosario: piden que vaya a juicio una mujer de 87 años

Caso Ivana Garcilazo: declararon testigos que estuvieron con los acusados antes del crimen
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: declararon testigos que estuvieron con los acusados antes del crimen

Central vuelve a casa tras ser campeón y Almirón recupera la base titular

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Central vuelve a casa tras ser campeón y Almirón recupera la base titular

Newells visita a Gimnasia de Mendoza con un árbitro debutante: sus antecedentes
Ovación

Newell's visita a Gimnasia de Mendoza con un árbitro debutante: sus antecedentes

El peso del apellido, la pasión por la redonda y el clic para una nueva mirada

Por Luis Castro
Ovación

El peso del apellido, la pasión por la redonda y el clic para una nueva mirada

Redrado atribuyó a un error de cálculo la pérdida del BCRA en operaciones con oro
Economía

Redrado atribuyó a un "error de cálculo" la pérdida del BCRA en operaciones con oro

Un nuevo terremoto en el Caribe sacude a Panamá y sus efectos se sienten en parte de Sudamérica
El Mundo

Un nuevo terremoto en el Caribe sacude a Panamá y sus efectos se sienten en parte de Sudamérica

Financiamiento universitario: el juez aceptó la apelación, pero sostuvo el cumplimiento de la ley
Política

Financiamiento universitario: el juez aceptó la apelación, pero sostuvo el cumplimiento de la ley

Abrió la muestra anual de fotoperiodismo: Rosario tiene cinco representantes
La ciudad

Abrió la muestra anual de fotoperiodismo: Rosario tiene cinco representantes

Giuliano advirtió que el fallo de la Corte sobre la ley de tierras es un freno provisorio
Política

Giuliano advirtió que el fallo de la Corte sobre la ley de tierras es un "freno provisorio"

Milei y Bullrich juntos en un desayuno de trabajo en la Quinta de Olivos
Política

Milei y Bullrich juntos en un desayuno de trabajo en la Quinta de Olivos

Uber en Rosario: comenzó el debate para legalizar las apps y hay diferencias entre los taxistas
La Ciudad

Uber en Rosario: comenzó el debate para legalizar las apps y hay diferencias entre los taxistas

Villa Gobernador Gálvez: confirmaron de quién era el cuerpo quemado en una fosa
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: confirmaron de quién era el cuerpo quemado en una fosa

La Corte Suprema restituye las restricciones a la compra de tierras por extranjeros
Política

La Corte Suprema restituye las restricciones a la compra de tierras por extranjeros

Villa Gobernador Gálvez: cae banda narco tras megaoperativo policial
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: cae banda narco tras megaoperativo policial

Mataron a balazos a un hombre de 39 años en zona oeste y buscan a dos sospechosos
Policiales

Mataron a balazos a un hombre de 39 años en zona oeste y buscan a dos sospechosos

Condenan a médicos del Hospital Provincial por tratar como alcoholizada a una mujer abusada

Por Claudio Berón
Policiales

Condenan a médicos del Hospital Provincial por tratar como alcoholizada a una mujer abusada

Ataque repetido en barrio Martin: volvieron a romper un bar para entrar a robar
Policiales

Ataque repetido en barrio Martin: volvieron a romper un bar para entrar a robar

Premio Nobel de la Paz para la sudafricana Navanethem Navi Pillay
Información General

Premio Nobel de la Paz para la sudafricana Navanethem "Navi" Pillay