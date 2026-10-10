Finde XXL: una agenda articulada con más de 30 propuestas en toda la provincia

La provincia de Santa Fe presentó una agenda de más de 30 actividades para el Finde XXL que se extiende hasta el 12 de octubre , que incluirá propuestas deportivas, gastronómicas, culturales y de esparcimiento a lo largo y a lo ancho del territorio.

La iniciativa apunta a fomentar el turismo interno, visibilizar el patrimonio productivo y cultural de las comunidades locales y generar un impacto dinamizador en las economías regionales a través de la ocupación hotelera, la gastronomía y el comercio.

Uno de los principales hitos en el norte santafesino tiene lugar en Reconquista con la realización del 39° Concurso Argentino de Pesca del Surubí con Devolución, del 8 al 12 de octubre . Consolidado como uno de los certámenes de pesca deportiva más convocantes del país, esta edición incorpora un formato de competencia nocturna, fiscalización digital en tiempo real y una premiación récord superior a los $ 200 millones . El certamen deportivo estará acompañado por un predio ferial con gastronomía litoraleña, muestras artesanales y espectáculos musicales.

En el departamento San Cristóbal, la cabecera es sede, del 8 al 13 de octubre, de la 59ª Fiesta Nacional del Caballo, que reúne desfiles de agrupaciones gauchas, destrezas criollas, jineteadas, feria de artesanos y peñas folclóricas. Por su parte, la localidad de Pilar celebrará este 9 de octubre su 150° aniversario fundacional , con actividades conmemorativas, religiosas, paseos cívicos y números artísticos que congregarán a toda la región.

La agenda cultural se ramifica en diversas localidades del centro y sur provincial. En Las Rosas se celebrará la 25ª Fiesta del Mate, una edición conmemorativa de bodas de plata que tendrá en su grilla estelar a Los Palmeras, Ahyre y Los Totora.

>>Leer más: Rosario fue motor del turismo en un fin de semana que dejó $16.200 millones en Santa Fe

En el departamento Vera, Margarita albergará el Festival Los Potros, con la participación de más de 40 conjuntos de chamamé, mientras que Ceres llevará adelante la 55ª Fiesta Nacional del Zapallo, centrada en la tradición agrícola local. A estas celebraciones se suman la 41ª Fiesta Provincial del Amigo en La Gallareta, el 13° Tango Envenado Fest en Venado Tuerto, el 4° Festival de Teatro en Cañada Rosquín, el 1º Festival Construyendo Futuro integrado a la Expo Casilda y la tradicional ExpoArtesanos en San Lorenzo, con más de 200 expositores.

En la capital provincial y en Rosario

En la ciudad de Santa Fe, el polo de atracción musical será el Harlem Festival durante el 10 y 11 de octubre en la Estación Belgrano. El evento contará con artistas como Babasónicos, Cuarteto de Nos, Cazzu y La Vela Puerca, junto a patios gastronómicos y diseño. La capital provincial sumará competencias de alto rendimiento como el Americas Triathlon Cup Santa Fe y el Grand Prix Nacional de Snipe en la laguna Setúbal, junto a actividades familiares como la carrera Pets Run y el 28° Encuentro Nacional Multimarcas. La cartelera santafesina se complementa con obras teatrales y recitales como Pimpinela – Noticias del Amor, Resiliente y El Jefe del Jefe, además de la Expo Región, la Yeah Feria y la apertura de la XVI Bienal UNL, abierta hasta el 17 de octubre.

Por su parte, Rosario concentrará actividades en sus paseos públicos, márgenes ribereñas y salas culturales. La ciudad ofrecerá una nueva edición de la tradicional Noche de Colectividades, la Feria Internacional del Libro Rosario y la 37ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino a cargo de Argra.

>>Leer más: Comenzó la Feria del Libro en Rosario: "Entre tanto griterío, nuestro desafío es saber administrar la palabra"

El circuito al aire libre contará con el Biomercado, el Festi del Río y el Festival Internacional Payasadas, junto a recitales de Marcela Morelo, Ahyre y Bulldog, acompañados de una nutrida oferta de teatro independiente y peñas.

Atletismo y gastronomía

El domingo 11 de octubre sumará una intensa agenda deportiva y gastronómica. En materia atlética y ciclismo se desarrollarán Uranga Activa con pruebas de 8K, 4K y caminata de 2K; la carrera Gödeken Corre; una nueva fecha de Rural Bike en Labordeboy; y la 14ª Maratón Saludable en San Jerónimo Sud. En paralelo, los sabores locales serán protagonistas con la 3ª Fiesta del Alfajor Arocense en Arocena, la 7ª Fiesta Provincial del Frutillero en Desvío Arijón y el encuentro musical La Juntada en Máximo Paz, con más de diez horas de artistas en vivo. El cierre del fin de semana largo tendrá lugar el lunes 12 de octubre con la tradicional Fiesta Patronal de Alvear.

Desde el Gobierno provincial destacaron que esta multiplicidad de opciones refleja la identidad, la capacidad productiva y la diversidad territorial de Santa Fe, consolidando al turismo como una herramienta clave para dinamizar el trabajo y el desarrollo de cada comunidad. La agenda completa puede consultarse en www.santafe.tur.ar/eventos.